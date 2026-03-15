Mugardos inicia de nuevo el proceso para adherirse al Punto Limpo

Instalaciones del Punto Limpo de Vilar do Colo AEIG

El Ayuntamiento de Mugardos ha iniciado nuevamente el proceso administrativo para adherirse al Punto Limpo de Vilar do Colo, mediante un convenio de colaboración con los Consistorios de Fene, Ares y Cabanas.

Desde el ejecutivo local recuerdan que anteriormente “xa se tentou a incorporción a este servizo, pero o proceso non puido completarse debido á retirada doutro dos Concellos implicados e á existencia de dificultades técnicas que non resultaban favorables naquel momento”. En este sentido, el concejal de Obras, Jorge Kuntz, indica que “agora podemos recuperar esta iniciativa con maiores garantías e avanzar na mellora do servizo de xestión de residuos para os nosos veciños”.

El Punto Limpio de Vilar do Colo abrirá sus puertas a finales de mes Más información

El Consistorio mugardés espera ahora los informes de los departamentos de Secretaría e Intervención para que el expediente continúe su tramitación, con el objetivo de que la vecindad pueda hacer uso de las instalaciones de Vilar do Colo.