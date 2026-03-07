'Matrioskas' fusiona la música en directo de Sofía Espiñeira con la narración oral de Marta Ortiz en Mugardos

Representación de 'Matrioskas', con Marta Ortiz Sofía Espiñeira Cedida

La asociación cultural Apelón Educación, de Mugardos, organiza, este domingo 8, a las 19.00 horas, en el Local de Maiores, el espectáculo 'Matrioskas'.

En esta producción se unen la narración oral de Marta Ortiz y la música en directo de la cantautora y actriz Sofía Espiñeira, de la compañía Charlatana. Coincidiendo con el 8-M se presentará esta pieza que se inspira en las populares muñecas rusas para hablar de las múltiples capas de la identidad femenina.