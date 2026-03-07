Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Espectáculo

'Matrioskas' fusiona la música en directo de Sofía Espiñeira con la narración oral de Marta Ortiz en Mugardos

La asociación cultural Apelón Educación organiza este espectáculo coincidiendo con el 8-M

Redacción
07/03/2026 12:46
Representación de 'Matrioskas', con Marta Ortiz Sofía Espiñeira
Representación de 'Matrioskas', con Marta Ortiz Sofía Espiñeira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación cultural Apelón Educación, de Mugardos, organiza, este domingo 8, a las 19.00 horas, en el Local de Maiores, el espectáculo 'Matrioskas'

En esta producción se unen la narración oral de Marta Ortiz y la música en directo de la cantautora y actriz Sofía Espiñeira, de la compañía Charlatana. Coincidiendo con el 8-M se presentará esta pieza que se inspira en las populares muñecas rusas para hablar de las múltiples capas de la identidad femenina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Representación de 'Matrioskas', con Marta Ortiz Sofía Espiñeira

'Matrioskas' fusiona la música en directo de Sofía Espiñeira con la narración oral de Marta Ortiz en Mugardos
Redacción
Imagen del proyecto que el Concello presentó a los grupos

Mugardos busca apoyo financiero para la nueva biblioteca municipal en el antiguo cine Zárate
Redacción
Mugardos Librería As Lendas do Gato con Teresa Cameselle

“Gorriones y halcones” se disfruta con unos vinos y bocados en el restaurante Amaragotas de Mugardos
Redacción
Fotomontaje del castillo de La Palma con la fotografía de Tejero

Tejero, un huésped “incómodo” con miles de fans y un séquito de seguridad que condicionó a los vecinos de A Redonda
Marta Corral