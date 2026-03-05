Mi cuenta

Mugardos busca apoyo financiero para la nueva biblioteca municipal en el antiguo cine Zárate

EL Concello abordó también con la Xunta el proyecto para la futura base del GES

Redacción
05/03/2026 18:49
Imagen del proyecto que el Concello presentó a los grupos
Imagen del proyecto que el Concello presentó a los grupos
Concello
El Concello de Mugardos mantuvo recientemente un encuentro con la Xunta para avanzar en un proyecto que califica de “estratéxico” para el municipio. Se trata de la creación de la nueva biblioteca municipal en las instalaciones del antiguo cine Zárate.

El gobierno local busca financiación para acometer los trabajos, cuyo coste se ha visto incrementado por la subida de los precios de los materiales y por la adaptación, expone el alcalde, Juan Domingo de Deus, a los requisitos de seguridad y accesibilidad actuales. “O obxectivo é dotar a Mugardos dunha biblioteca á altura do que merece a nosa veciñanza, cumprindo escrupulosamente coa normativa e asegurando a viabilidade económica do proxecto”, trasladó el regidor al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Foto de archivo del antiguo cine mugardés

La conversión del antiguo cine Zárate en biblioteca municipal costará un millón de euros

El responsable municipal explicó que el proyecto ya fue presentando a los grupos municipales, “onde recibiu o respaldo de Esquera Unida, formación que ademais solicitou que se axilice a súa tramitación para que poida facerse realidade canto antes”, expone el Consistorio, indicando sobre las aportaciones realizadas por el resto de formaciones que “calquera proposta relacionada coa conservación dos elementos orixinais en fachada foi analizada técnicamente, contando cos informes da arquitecta redactora e dos servizos de Patrimonio, que deteminaron a inviabilidade das devanditas modificacións no marco do proxecto actual”.

Además de la solicitud al gobierno autonómico, el Concello explora otras vías de financiación, entre las que se encuentran las convocatorias estatales vinculadas al denominado 2% Cultural.

GES

En dicho encuentro, el alcalde abordó también con el conselleiro la futura base del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), de la que el Consistorio dispone ya de un borrador de proyecto que recoge las necesidades estimadas para garantizar “unhas instalacións axeitadas, funcionais e adaptadas ao servizo que presta este servizo”, remarca el Ayuntamiento.

Por su parte, la Xunta trasladó a de Deus que estudiará ahora las posibilidades para que este proyecto sea una realidad en el futuro. “O GES realiza un labor esencial para a seguridade de Mugardos e da comarca, e é responsabilidade das administracións facilitar que desenvolvan o seu traballo nas mellores condicións posibles”, declaró el regidor en el encuentro, en el que también tomó parte la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.

