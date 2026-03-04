“Gorriones y halcones” se disfruta con unos vinos y bocados en el restaurante Amaragotas de Mugardos

Un rincón de la librería colaboradora As Lendas do Gato, donde ya se advierte que "cada libro tiene su vino" Daniel Alexandre

Dos establecimientos de Mugardos, la librería As Lendas do Gato y el restautante Amaragotas, colaboran para proponer en este último espacio una experiencia literaria, enológica, gastronómica y escénica en la que se realizará, este jueves 5, una presentación teatralizada de la obra de Carmen Blanco Sanjurjo “Gorriones y halcones”.

Este éxito editorial ambientado en 1467, año de la revuelta Irmandiña, se dará a conocer con la representación de cinco escenas inspiradas en el mismo número de capítulos de la publicación. Para la interpretación, la autora estará acompañada de Tania Villamarín y José Blanco, que presentarán su propuesta para el ciclo colaborativo Maridajes Literarios bajo el título “Entremeses para aves indómitas”.

Esta lectura dramatizada se acompañará con una selección de vinos y de bocados de la mano de Amaragotas, que acogerá el encuentro en su local entre las 19.00 y las 21.00 horas. Debido a que las plazas son limitadas, las personas interesadas en disfrutar de esta innovadora experiencia para acercarse a la literatura deberán reservar antes en el restaurante o la librería.