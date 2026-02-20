Mugardos aprueba su POS+ 2026 con una inversión que supera los 388.000 euros
Un total de 50.036,35 euros irán a parar a gasto corriente
El ejecutivo de Mugardos aprobó este mes el Plan de Obras e Servizos (POS+) de la Diputación para 2026, con una inversión de más de 388.000 euros que se destinará a la mejora de infraestructuras viarias y servicios básicos en diferentes puntos de la localidad.
Así, se adecuará el vial entre Lodairo y Seselle, con un presupuesto de 120.961,11 euros, renovando un tramo de 980 metros afectado por el desgaste del aglomerado.
También se ejecutará la rehabilitación del firme en Franza de Abaixo, en el cruce con San Vitorio (65.988,87 euros), y se mejorarán los servicios y la pavimentación de la calle Apelón –entre el Mercado y la avenida de Os Corzás– (201.180,15).
Por otra parte, el pleno dio el visto bueno a destinar 50.036,35 euros a gasto corriente. Desde el ejecutivo local apuntan que los proyectos salieton adelante con los votos favorables de BNG y PP y la abstención del resto de formaciones. “Este POS responde a unha planificación responsable e a unha escoita constante das necesidades reais dos nosos veciños”, aseveró al respecto el concejal de Obras e Servizos, Jorge Kuntz.