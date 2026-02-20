Mi cuenta

Mugardos aprueba su POS+ 2026 con una inversión que supera los 388.000 euros

Un total de 50.036,35 euros irán a parar a gasto corriente

Redacción
20/02/2026 21:30
Concello de Mugardos
Concello de Mugardos
El ejecutivo de Mugardos aprobó este mes el Plan de Obras e Servizos (POS+) de la Diputación para 2026, con una inversión de más de 388.000 euros que se destinará a la mejora de infraestructuras viarias y servicios básicos en diferentes puntos de la localidad.

Así, se adecuará el vial entre Lodairo y Seselle, con un presupuesto de 120.961,11 euros, renovando un tramo de 980 metros afectado por el desgaste del aglomerado.

Pontedeume aprueba el POS+ que destina 600.000 euros a gasto corriente

Más información

También se ejecutará la rehabilitación del firme en Franza de Abaixo, en el cruce con San Vitorio (65.988,87 euros), y se mejorarán los servicios y la pavimentación de la calle Apelón –entre el Mercado y la avenida de Os Corzás– (201.180,15).

Por otra parte, el pleno dio el visto bueno a destinar 50.036,35 euros a gasto corriente. Desde el ejecutivo local apuntan que los proyectos salieton adelante con los votos favorables de BNG y PP y la abstención del resto de formaciones. “Este POS responde a unha planificación responsable e a unha escoita constante das necesidades reais dos nosos veciños”, aseveró al respecto el concejal de Obras e Servizos, Jorge Kuntz.

