Impulso a la inserción laboral de un centenar de mujeres en los municipios de Ferrol

Un momento de la visita de Aneiros a las alumnas del PIE Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ensalzó el impacto del Programa Integrado de Empleo (PIE) que la Mancomunidade de Concellos desarrolla actualmente para mejorar la empleabilidad femenina. Durante su visita al centro de formación Francisco Vizoso, en Mugardos, la representante autonómica intercambió impresiones con las participantes de la iniciativa, que cuenta con una aportación total del gobierno gallego de 220.000 euros.

En concreto, cabe recordar que la iniciativa se dirige a 100 desempleadas de los municipios de Narón, Valdoviño, Cedeira, Neda, Cabanas, Fene, Mugardos y Ares, priorizando a aquellas que encuentran mayores barreras para acceder al mercado de trabajo. Según detalló Aneiros, el programa se marca como meta mínima que el 35% de las alumnas logre un contrato laboral al finalizar su itinerario formativo, un umbral de éxito que, no obstante, suele superarse habitualmente en las convocatorias de la comarca.

Más de medio millón de euros para los Programas Integrados de Emprego Más información

Las participantes recibirán formación en áreas que van desde la construcción naval, la limpieza industrial y la logística, hasta la agricultura ecológica, la cocina o el comercio. Además, el PIE pone el foco en la digitalización mediante módulos de Inteligencia Artificial y Big Data, complementando la instrucción técnica con talleres transversales de inglés, alfabetización informática y habilidades sociales clave para la búsqueda activa de empleo.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración moviliza para los ejercicios 2025-2026 un presupuesto de 10,3 millones de euros destinados a estos programas, con el objetivo, destacan desde la Xunta, de que más de 4.600 personas sin trabajo de toda Galicia reciban el asesoramiento y la cualificación necesarios para poder reintegrarse con éxito en el tejido productivo.