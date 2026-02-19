Democracia, o xornal de Mugardos que viviu do 1912 ao 1914, recupérase da man do Ateneo Ferrolán e Apelón Educación
Este venres presentarase o proceso de dixitalización desta publicación e os primeiros asistentes recibirán unha copia impresa
Este venres 20, ás 19.00 horas no salón de plenos do Concello de Mugardos, presentarase o proceso de dixitalización que recupera os contidos do xornal local Democracia e os conserva para o futuro. Trátase dunha iniciativa da asociación cultural Apelón Educación en colaboración co Ateneo Ferrolán, que aproveitará ensinar o Arquivo Dixital da entidade, que precisamente onte anunciaba a publicación do novo número da revista trimestral Atenea.
O encargado de dar a coñecer esta ferramenta clave para a conservación e a difusión da historia, de acceso libre, será o bibliotecario do Ateneo, Fernando Rivera. Este estará acompañado da arquiveira municipal de Mugardos, Fátima García Cendán, que focalizará na importancia dos arquivos para a memoria colectiva, as posibilidades didácticas que achega e o seu papel na investigación do pasado da localidade. Ademais, intervirá o historiador Bernardo Máiz, que situará a publicación no seu contexto, dando conta da realidade sociopolítica e cultural que se vivía en Mugardos.
Neste encontro, que se presenta baixo o título de “Recuperando a memoria local: Democracia (1912-1914), xornal de Mugardos”, entregarase unha copia do periódico ás primeiras persoas asistentes.