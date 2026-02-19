Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura local

Democracia, o xornal de Mugardos que viviu do 1912 ao 1914, recupérase da man do Ateneo Ferrolán e Apelón Educación

Este venres presentarase o proceso de dixitalización desta publicación e os primeiros asistentes recibirán unha copia impresa

Redacción
19/02/2026 11:09
Detalle do xornal mugardés Democracia, do que haberá copias impresas en tamaño grande para os primeiros asistentes
Detalle do xornal mugardés Democracia, do que haberá copias impresas en tamaño grande para os primeiros asistentes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Este venres 20, ás 19.00 horas no salón de plenos do Concello de Mugardos, presentarase o proceso de dixitalización que recupera os contidos do xornal local Democracia e os conserva para o futuro. Trátase dunha iniciativa da asociación cultural Apelón Educación en colaboración co Ateneo Ferrolán, que aproveitará ensinar o Arquivo Dixital da entidade, que precisamente onte anunciaba a publicación do novo número da revista trimestral Atenea. 

O encargado de dar a coñecer esta ferramenta clave para a conservación e a difusión da historia, de acceso libre, será o bibliotecario do Ateneo, Fernando Rivera. Este estará acompañado da arquiveira municipal de Mugardos, Fátima García Cendán, que focalizará na importancia dos arquivos para a memoria colectiva, as posibilidades didácticas que achega e o seu papel na investigación do pasado da localidade. Ademais, intervirá o historiador Bernardo Máiz, que situará a publicación no seu contexto, dando conta da realidade sociopolítica e cultural que se vivía en Mugardos.

Neste encontro, que se presenta baixo o título de “Recuperando a memoria local: Democracia (1912-1914), xornal de Mugardos”, entregarase unha copia do periódico ás primeiras persoas asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Detalle do xornal mugardés Democracia, do que haberá copias impresas en tamaño grande para os primeiros asistentes

Democracia, o xornal de Mugardos que viviu do 1912 ao 1914, recupérase da man do Ateneo Ferrolán e Apelón Educación
Redacción
Río desbordado en Neda este lunes

Desbordamientos de ríos y alerta naranja en siete municipios de Ferrolterra
Redacción
Mugardos Librería As Lendas do Gato con Teresa Cameselle

As Lendas do Gato, la única librería de Mugardos se convierte en eje cultural abriendo sus puertas al disfrute
Rita Tojeiro Ces
El pasado año se elaboraron máscaras romanas en Caldoval

San Valentín y Lupercalia se celebran en el Caldoval mugardés este fin de semana
Redacción