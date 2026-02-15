As Lendas do Gato, la única librería de Mugardos se convierte en eje cultural abriendo sus puertas al disfrute

Los profesionales que están al frente del proyecto, Laura Aúz y Álvaro Muñoz, dan una vuelta al concepto de librería en As Lendas do Gato Daniel Alexandre

El local donde se situaba “el primer negocio que se abrió en Mugardos”, una mercería, alberga desde el pasado 15 de diciembre la única librería del pueblo, As Lendas do Gato. Sus puertas están abiertas no solo a clientes sino que también propone un espacio reservado para el juego, la lectura y actividades especiales como talleres, encuentros con escritores o los Maridajes Literarios, una exitosa iniciativa en colaboración con el restaurante local Amaragotas.

Había quien ya vaticinaba el éxito que tendría la idea de Laura Aúz y Álvaro Muñoz, dos amigos amantes de los libros, que viven en la localidad y antes de haber hecho su apuesta tenían que salir de ella para comprarlos. Son dos profesionales que se han “reconvertido”, transformando su desencanto por sus respectivos sectores anteriores, el sanitario y el educativo, en este proyecto que alberga el número tres de la calle Peteiro.

“La bibliotecaria del pueblo, que es como nuestra madrina y una mujer maravillosa, Fátima, desde el principio nos decía: os vais a quedar sin espacio”, rememora Álvaro. Entonces se sorprendían por su optimismo y ahora son ellos los que están maravillados con la respuesta de la gente a un proyecto tan auténtico como este.

“Además del espacio de venta de libros, juegos de mesa y un poquito de papelería, hemos hecho otro para poder estar, que para nosotros es muy importante”, remarca Laura. Por un lado, hicieron realidad esta parte “pensando en esos chavales que están en una edad un poco ya mayores para el parque, pero todavía pequeños como para estar mucho tiempo en la calle o en los bares, y que realmente en Mugardos ya no tienen tantos espacios para poder estar tranquilos y seguros”.

Más cultura, por favor

De la misma manera, en el local también pusieron a disposición una zona con sofás para todo tipo de público que quiera entrar y sentarse a leer, construyendo así una librería viva que cambia el concepto tradicional. Hace varios años que cerró la última que había en Mugardos, un pueblo “en el que además hay un trasfondo cultural importante, un montón de asociaciones y un montón de grupos con muchas ganas de hacer cosas”, explica la librera.

Respondiendo a este estimulante contexto, “una de las cosas que estamos haciendo ahora, y que es también uno de los ejes vertebrales de nuestro proyecto, es hacer actividades culturales”, apunta su socio, recordando algunas como la que realizaron en colaboración con el vecino Centro de Educación No Formal Agarimo, talleres de inglés y de collage, o la charla que tuvieron el pasado viernes con la escritora local Teresa Cameselle.

Asimismo, en las propuestas de As Lendas do Gato destacan los Maridajes Literarios, una iniciativa que desarrollaron en colaboración con el restaurante mugardés Amaragotas, “un lugar de referencia gastronómica aquí en el pueblo”. Este “nos propone el vino, y nosotros buscamos su libro, y viceversa”, explica Álvaro, orgulloso de que esto es lo que realizarán próximamente con la obra “Gorriones y Halcones”, de Carmen Blanco Sanjurjo, que se encargará de una lectura dramatizada junto a Tania Villamarín y José Blanco, entre copas y tapas.

“A día de hoy, y es el 5 de marzo, prácticamente están llenas las plazas, hacemos lista de espera”, celebra el corresponsable. Organizan las actividades con este sistema de previa reserva (en la propia librería o contactando en el 633 466 293), pensando en corresponder a todas las partes implicadas, y, hasta el momento, no tuvieron más que buenas impresiones: “el resultado es muy satisfactorio, cuando ves que trabajas para conseguir algo y la gente responde, es precioso”, añade su compañera.

Ya se lee entre líneas que la cooperación con entidades del municipio de diversos tipos es otro de los pilares fundamentales de esta librería. De la misma manera que realizan incluyendo en su programación presentaciones de asociaciones locales como la que realizó Apelón Educación, que fue “multitudinaria y también compraron muchos libros”, recuerda Laura, están abiertos a dar cobertura a las ideas que quiera desarrollar la gente de la zona.

Al margen de esa dimensión sociocultural y con los pies en la tierra, son conscientes de que una librería “no va a dar unos márgenes de beneficio, como pueden dar otros negocios, pero realmente funciona, porque sí que hay mercado, sí que la gente quiere leer, en formato físico, y también quiere reunirse”, valora. Después de estos primeros meses y de haber abierto en época navideña, cuando los datos “no son los más objetivos”, desde enero ya pudieron comprobar cómo “para nuestra sorpresa, de diferentes edades, no solamente adultos sino también jóvenes y niños, vienen a comprar”.

Identidad

El proyecto aprovecha al máximo sus redes sociales (Librería As Lendas do Gato o @aslendasdogato) no solo para dar difusión a estos eventos, sino que también tratan de conectar con la comunidad lectora realizando vídeos cortos en los que los libreros realizan reseñas de sus libros.

Aparte de ese carácter abierto que cambia por completo la idea clásica de lo que es una librería, su particularidad reside en los fondos que ofrecen: no se olvidan de las últimas novedades y superventas, pero desde el principio se esmeran por combinar esta oferta con una cuidada selección. “Elegimos editoriales como Ya lo dijo Casimiro Parker, que no es fácil de encontrar por aquí, y es una editorial maravillosa de poesía y teatro”, comenta Laura, señalando que lo mismo hacen con la narrativa o el fondo local.

Parece que no hay nada en este lugar que no haya sido meditado y tenga su sentido, desde el nombre, As Lendas do Gato, que rinde homenaje al legendario animal que habitaba el local. Relata Álvaro cómo “nuestra casera nos decía que aquí siempre había habido un gato negro, nos contó alguna leyenda y de hecho tenemos escritas algunas”, una historia que ya se ha convertido en la identidad de lo que un día fue una idea bucólica.