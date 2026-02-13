Mi cuenta

San Valentín y Lupercalia se celebran en el Caldoval mugardés este fin de semana

Hay dos talleres familiares programados para este sábado y domingo en el museo 

Redacción
13/02/2026 18:58
El pasado año se elaboraron máscaras romanas en Caldoval
El pasado año se elaboraron máscaras romanas en Caldoval
Daniel Alexandre
El Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos, ha preparado para este fin de semana dos actividades especiales que se desarrollarán este sábado y domingo en sus instalaciones para celebrar San Valentín y la festividad de Lupercalia. 

La primera de las citas, la de este sábado, está dirigida tanto a público adulto como a familias con menores desde los ocho años y se establecen dos turnos: uno de mañana, a las 11.30 horas, y un segundo de tarde, desde las 17.30 horas. 

Se trata un taller para elaborar mensajes secretos dentro de un corazón, con la idea de combinar el diseño de la figura en papel con la escritura en latín de una frase de amor que se esconderá en su interior con la que celebrar esta fecha tan ligada a los enamorados. 

El domingo, la efeméride que se conmemora tiene que ver con Lupercalia, una festividad de la antigüedad que tenía lugar entre los días 13 y 15 de febrero y que, explican desde Caldoval, presenta varios elementos en común con el Entroido. 

En este sentido, las personas que asistan —nuevamente está enfocada para familias con niños y niñas de ocho años en adelante— aprenderán desde las 11.30 horas a hacer una máscara de Luperca, la “Loba capitolina” que encarna el mito de la creación de Roma al haber amamantado a Rómulo y Remo en el monte Palatino, la más céntrica de las siete colinas romanas. 

Para asistir a estas actividades, que son ambas gratuitas, es necesario reservar la plaza previamente a través del correo del centro en la dirección info@museocaldoval.gal, en el teléfono 687 072 116 —en horario de apertura, viernes sábados y domingos, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas—, y en las redes sociales de la entidad, con perfiles en Facebook e Instagram

Asimismo, informan, a mayores se puede formalizar la inscripción presencialmente, así como solicitar una visita guiada o un taller permanente de los que tienen todo el año. 

