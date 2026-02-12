Mi cuenta

Diario de Ferrol

Encuentro literario

La librería As Lendas do Gato invita a encontrarse con la escritora Teresa Cameselle en Mugardos

Este viernes se desarrollará una nueva cita en el espacio, que requiere reservar plaza antes aunque la entrada es libre

Redacción
12/02/2026 13:31
As Lendas do Gato recibe por primera vez a la escritora local Teresa Cameselle como protagonista de una de sus actividades
As Lendas do Gato recibe por primera vez a la escritora local Teresa Cameselle como protagonista de una de sus actividades
Cedida
La escritora mugardesa Teresa Cameselle será la protagonista en la tarde de este viernes 13, a partir de las 18.00 horas, de un encuentro literario en su tierra. Concretamente el encuentro tendrá lugar en la librería As Lendas do Gato (Peteiro, 3), un espacio que con propuestas como esta ya se presenta como mucho más que un negocio.

Esta firma puede verse junto a títulos como "La hija del cónsul", la obra con la que ganó el Premio Talismán de Novela Romántica, o "Quimera" (Premio Vergara), y más recientemente "El próximo verano en Seúl" (2024) y "Elif" (2025).

