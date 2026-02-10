El Concello de Mugardos aborda vías de colaboración para financiar el proyecto de la futura biblioteca

Encuentro entre e conselleiro de Cultura y el alcalde de Mugardos Cedida

El Concello de Mugardos continúa avanzando en el proyecto de la futura biblioteca municipal y en este sentido desde el ejecutivo de Juan Domingo de Deus se recuerda que el proyecto técnico ya ha sido remitido por el equipo redactor una vez finalizado, y en los próximos días será presentado a los distintos grupos municipales y posteriormente se dará traslado a la vecindad, con el objetivo de fomentar la participación y el conocimiento del proyecto.

El documento en cuestión incorpora una actualización presupuestaria, que viene dada por el incremento de los costes de los materiales desde el momento en el que se elaboró la memoria en el año 2021, así como por la adaptación a la normativa vigente en materia de seguridad. Esta revisión supondrá, por tanto, una subida con respecto a las previsiones iniciales de un 18%, que se traduce en unos 217.000 euros.

Consellería

Precisamente para poder abordar la posibilidad de contar con apoyos para hacer frente al incremento económico, el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, mantuvo la pasada semana una reunión con el conselleiro de Cultura, José López Campos, para abordar esta situación y la posibilidad de ayudas económicas que permitan garantizar la viabilidad del proyecto iniciado.

La conversión del antiguo cine Zárate en biblioteca municipal costará un millón de euros Más información

Hasta conocer la posible colaboración institucional, el gobierno local ha decidido mantener abiertas diversas negociaciones relacionadas con este proyecto, priorizando siempre el interés general y la correcta gestión de los recursos públicos.

Mugardos da un paso más para convertir el antiguo cine Zárate en una nueva biblioteca pública Más información

El regidor local indicó que el objetivo del gobierno mugardés no es otro que “que la villa conte cunha biblioteca moderna, accesible e adaptada ás necesidades actuais, sen comprometer a estabilidade financeira do Concello. Por iso estamos a traballar activamente para obter o respaldo necesario doutras administracións”.

Cine Zárate

La nueva biblioteca del concello de Mugardos está previsto que se ubique en el histórico cine Zárate, construido en 1924. El inmueble, de estilo ecléctico con influencias del art decó, está incluido desde el año 2017 en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia y ahora pretende ser reconvertido de nuevo en espacio cultural, albergando la biblioteca.

El coste de la ejecución del proyecto se estimaba en un millón de euros aproximadamente.