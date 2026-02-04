La Terminal de Reganosa en Mugardos está preparada para suministrar bioGNL a barcos y cisterna

Planta de Reganosa en Mugardos Jorge Meis

La Terminal de Energía de Mugardos del Grupo Reganosa ha ampliado sus servicios con un nuevo de abastecimiento de bioGNL, que permite realizar cargas de este combustible descarbonizado a buques y camiones cisterna.

Con este servicio la terminal de Mugardos reforzará su participación en la descarbonización del sector, adaptando procesos y consolidando su papel como infraestructura clave en la transición energética.

La responsable de la terminal de energía de Mugardos, Nuria Rivas, explica que el bioGNL supone "una alternativa real y eficaz para avanzar hacia la neutralidad climática y cumplir con los objetivos marcados por la normativa FuelEU Maritime, que exige la reducción progresiva de la intensidad de gases de efecto invernadero de los combustibles marinos".

El bioGNL es uno de los combustibles renovables reconocidos para cumplir estos objetivos y permite reducir hasta un 92 % las emisiones netas de CO₂ respecto al fuelóleo pesado, el combustible tradicional en el sector marítimo.

Esta instalación, explican desde la terminal, ha obtenido la International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea (ISCC EU) que verifica que el gas natural licuado cargado en camiones cisterna o buques puede proceder, total o parcialmente, de fuentes renovables y sostenibles gracias a un sistema de trazabilidad y certificados de sostenibilidad. Cumple, de este modo, con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad establecidos por la ISCC EU y la Comisión Europea.

El bioGNL y el GNL son 100 % compatibles porque ambos tienen prácticamente la misma composición química y las mismas propiedades físicas cuando están licuados. Esto hace que puedan almacenarse, manipularse y regasificarse en las mismas instalaciones, sin necesidad de modificaciones técnicas. Además, el gas obtenido es equivalente y puede inyectarse indistintamente en la red de gas natural.

En el contexto actual, el gas natural licuado (GNL) se ha consolidado como un combustible clave tanto en la propia operativa de la terminal como en el transporte marítimo y terrestre, al ofrecer una alternativa más eficiente y con menores emisiones frente a los combustibles convencionales.