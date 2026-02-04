Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

La Terminal de Reganosa en Mugardos está preparada para suministrar bioGNL a barcos y cisterna

Ha ampliado sus servicios con un servicio nuevo de abastecimiento 

Redacción
04/02/2026 13:13
Reganosa
Planta de Reganosa en Mugardos
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Terminal de Energía de Mugardos del Grupo Reganosa ha ampliado sus servicios con un nuevo de abastecimiento de bioGNL, que permite realizar cargas de este combustible descarbonizado a buques y camiones cisterna.

Con este servicio  la terminal de Mugardos reforzará su participación en la descarbonización del sector, adaptando procesos y consolidando su papel como infraestructura clave en la transición energética.

La responsable de la terminal de energía de Mugardos, Nuria Rivas, explica que el bioGNL  supone "una alternativa real y eficaz para avanzar hacia la neutralidad climática y cumplir con los objetivos marcados por la normativa FuelEU Maritime, que exige la reducción progresiva de la intensidad de gases de efecto invernadero de los combustibles marinos".

El bioGNL es uno de los combustibles renovables reconocidos para cumplir estos objetivos y permite reducir hasta un 92 % las emisiones netas de CO₂ respecto al fuelóleo pesado, el combustible tradicional en el sector marítimo.

Esta instalación, explican desde la terminal, ha obtenido la International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea (ISCC EU) que verifica que el gas natural licuado cargado en camiones cisterna o buques puede proceder, total o parcialmente, de fuentes renovables y sostenibles gracias a un sistema de trazabilidad y certificados de sostenibilidad. Cumple, de este modo, con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad establecidos por la ISCC EU y la Comisión Europea.

El bioGNL y el GNL son 100 % compatibles porque ambos tienen prácticamente la misma composición química y las mismas propiedades físicas cuando están licuados. Esto hace que puedan almacenarse, manipularse y regasificarse en las mismas instalaciones, sin necesidad de modificaciones técnicas. Además, el gas obtenido es equivalente y puede inyectarse indistintamente en la red de gas natural.

En el contexto actual, el gas natural licuado (GNL) se ha consolidado como un combustible clave tanto en la propia operativa de la terminal como en el transporte marítimo y terrestre, al ofrecer una alternativa más eficiente y con menores emisiones frente a los combustibles convencionales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las obras se encuentran en un momento de "stand by"

Las obras de peatonalización en Narón, paralizadas por el mal tiempo
Eva Mazás Arnoso
Árboles caídos en el pinar de Cabanas

Preocupación por el pinar de Cabanas tras las últimas borrascas, con pinos tumbados y arrancados
Verónica Vázquez
Representantes de la Universidade da Coruña, Coca-Cola Europacific Partners en la entrega del banco

Mares Circulares transforma residuos marinos en un banco para la Universidade da Coruña
Redacción
Un momento de la actuación

Un incendio en una vivienda de Painzás moviliza a los bomberos de Narón
Eva Mazás Arnoso