Construye tu reloj de sol con arcilla en el último taller de enero en Caldoval

El encuentro se desarrollará en el Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos Jorge Meis

“O tempo na Antiga Roma” es el título del último taller extraordinario del mes de enero en el Centro de Interpretación de Caldoval, que se llevará a cabo, con la colaboración del Concello de Mugardos, este sábado 31. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse antes.

La propuesta, que se dirige tanto al público adulto como para aquellas familias que tengan niños o niñas a partir de los ocho años, dará a conocer la manera en la que los habitantes del imperio romano iban contando el paso de los días.

En relación con la temática del “obradoiro”, el encuentro se complementará con el sorteo de un ejemplar del calendario romano de Caldoval 2026.

Inspirándose en el pasado Fin de Año, este día 31 de enero se elaborará un calendario juliano y se dará forma a un reloj de sol utilizando arcilla, en turnos de mañana o de tarde, a las 11.30 o a las 17.30 horas.

Las plazas para participar son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico del centro (info@museocaldoval.gal), de las redes sociales (Facebook e Instagram) o poniéndose en contacto a través del teléfono 687 072 116, siempre en horario de apertura (viernes, sábado y domingo, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00).