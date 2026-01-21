Mi cuenta

Actividades

O menú de actividades extraordinarias en Caldoval serve o primeiro prato, “Lettering á romana”

Este obradoiro diríxese ao público adulto ou familiar con nenas e nenos a partir de 8 anos

Redacción
21/01/2026 23:30
Unha das citas especiais organizadas no Centro de Interpretación de Caldoval
Unha das citas especiais organizadas no Centro de Interpretación de Caldoval
Jorge Meis
A axenda das actividades extraordinarias do mes de xaneiro, pensadas para público adulto ou familias con nenas e nenos a partir dos 8 anos, no Centro de Interpretación de Caldoval estréase este venres 23 co obradoiro de caligrafía ­“Letter­­i­ng á romana”. Con esta iniciativa, que terá lugar ás 17.30 horas, celébrase o Día da Escritura a Man. 

As persoas interesadas en participar tanto neste como no próximo encontro deberán inscribirse antes a través das redes sociais, do correo electrónico info@museocaldoval.gal ou no teléfono 687 072 116, en horario de apertura.

Tras unha primeira cita na que se empregará tinta, cálamo e papiro, convócase a derradeira o sábado 31, en dúas quendas, ás 11.30 e ás 17.30. Neste caso, co título “O tempo na Antiga Roma”, fabricarase un calendario xuliano e un reloxo de arxila, e haberá sorteo.

