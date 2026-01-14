Mugardos
Sin agua en la zona de las Casas Baratas de Mugardos por una fuga
La avería se encuentra en la tubería general de abastecimiento, en donde trabajan los operarios
Una fuga en la red de abastecimiento de la calle Contramaestre Casado de Mugardos ha obligado esta mañana a realizar un corte general del suministro en la zona de las Casas Baratas.
Tal y como informa el Concello a través de sus redes sociales, la avería parecía en un principio afectar solamente a los inmuebles que se ubican junto al centro cívico, pero "atópase na tubaxe xeral de abastecemento da zona".
El corte comenzó en torno a las diez de la mañana de este miércoles y se mantendrá "ata que remate a reparación", por lo que el Consistorio mugardés se disculpa por las posibles molestias ocasionadas.