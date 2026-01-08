El Concello de Mugardos busca conservar y mejorar sus espacios verdes

SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DOS ESPAZOS VERDES E DO ARBOLEDO DO CONCELLO DE MUGARDOS Jorge Meis

El Ayuntamiento de Mugardos tiene en marcha el procedimiento de contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y el arbolado municipal. La licitación se encuentra actualmente en fase de evaluación –el periodo de presentación de ofertas culminó el pasado 4 de diciembre– y el importe asciende a 210.540 euros, impuestos incluidos.

Uno de los objetivos de este concurso público, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, es subsanar la carencia de personal especializado y maquinaria propia suficiente para atender las necesidades de todo el término municipal. El contrato tendrá una vigencia inicial de dos años desde su formalización, con la posibilidad de extenderse por una anualidad más.

Fene se engalana: flores de temporada, control ambiental y más limpieza en parques y jardines Más información

En cuanto a los trabajos en sí, estos incluirán la “poda do arboredo, reposición de plantas de tempada, árbores e arbustos en mal estado ou desaparecidos, así como os labores de abonado e rega, recollida de residuos derivados do servizo”, expone el Consistorio.

El alcance de estas tareas es considerable, abarcando una superficie total de 72.463 metros cuadrados de zonas verdes repartidas por toda la localidad.

Espacios prioritarios

Entre las zonas que recibirán atención prioritaria destaca la urbanización Pazo das Condesas, que con casi 20.000 metros cuadrados representa la mayor extensión del contrato.

Le siguen en importancia por tamaño el área de Beiramar, con más de 12.000 y el entorno de Río Seco, que roza los 9.000 metros. Además, el servicio cubrirá lugares emblemáticos y de alto uso por parte de los vecinos y vecinas, tales como el parque da Pedreira, el de Rosalía de Castro, el de Os Carneiros y los jardines de las escuelas unitarias de Novás, O Seixo y San Xoán.

Para garantizar la calidad del servicio, el pliego de condiciones establece requisitos técnicos estrictos. En este sentido, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar un mínimo de dos actuaciones mensuales en cada una de las áreas designadas, al margen de las intervenciones extraordinarias que puedan requerir las condiciones climatológicas.

En cuanto al arbolado, se establece un calendario específico que incluye una poda principal en los meses de invierno y dos de mantenimiento durante la primavera y el verano, asegurando así el control del crecimiento y la seguridad de los ejemplares.

Sostenibilidad

Uno de los aspectos más relevantes de la licitación es la apuesta por la modernización tecnológica y la sostenibilidad ambiental a la hora de valorar las ofertas presentadas por las firmas. A este respecto, el Consistorio otorgará una puntuación relevante a las firmas que implementen herramientas digitales, como aplicaciones multiplataforma, que permitan una comunicación en tiempo real entre la administración, la ciudadanía y la empresa.

En el proceso de contratación se premiará, además, la reducción de la huella de carbono concediendo puntos extra a aquellas compañías que adscriban al contrato vehículos eléctricos o híbridos, fomentando una flota de bajas emisiones que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero.