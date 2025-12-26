Mueren dos personas, padre e hijo, en un incendio en una vivienda en Mugardos

En la vivienda se percibieron restos de un incendio Cedida

Dos personas, padre e hijo, de 49 y 21 años, respectivamente, han fallecido en Mugardos como consecuencia de un incendio declarado en el interior de su domicilio. El suceso se produjo en la Rúa dos Catro Ventos, tal y como confirmó la Axencia Galega de Emerxencias.

Los indicios preliminares señalan que la "causa más probable" de los fallecimientos se debió a la acumulación de gases, provocada por un sofá que quedó calcinado. Esta es la principal línea de investigación que se baraja para esclarecer el origen del fatal desenlace.

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de las dos personas, que fueron localizadas ya sin vida en el interior de su vivienda.

El hallazgo se produjo tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre. Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.

Los cuerpos fueron localizados en la mañana de este viernes en una de las habitaciones de la vivienda.

El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.

Las causas del incendio y del fallecimiento se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes. No se descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, extremo que deberá ser determinado por la autopsia.