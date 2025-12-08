Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

El futuro de Mugardos al Parlamento de la mano del BNG

El grupo ha presentado varias enmiendas a los presupuestos de la Xunta para el próximo año

Redacción
08/12/2025 15:29
Entre las demandas se encuentra la rehabilitación del patrimonio
Entre las demandas se encuentra la rehabilitación del patrimonio
CEDIDA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Bloque Nacionalista Galego de Mugardos exige al gobierno de Alfonso Rueda que “non abandone o municipio” y, canalizando “as esixencias reais”, han presentado varias enmiendas a los presupuestos gallegos de 2026.

El portavoz de la agrupación, Evaristo Deus, explica que se trata de una visión de “liderazgo responsable”. En este sentido, asegura que las propuestas tienen dos motivaciones subyacentes: “a protección dos servizos esenciais e a recuperación do patrimonio como sinal de identidade”.

Dentro de las propuestas que se plantean desde el bando nacionalista destaca el abastecimiento de agua, ya que en la actualidad, la localidad “sofre a precariedade dos seus subministros”. Piden un nuevo sistema por gravedad desde As Pontes lo que, asegura Deus, es “unha medida que busca a seguridade hídrica e a eficiencia a longo prazo, algo fundamental para a saúde e o benestar”.

También en este mismo marco buscan mejoras viales, con la “ampliación das beirarrúas nas estradas autonómicas”, una cuestión que consideran de “xustiza social básica” porque “a seguridade da nosa xente é innegociable”.

Otro de los puntos versa sobre el patrimonio y desde el BNG piden que la Xunta asuma la compra y rehabilitación de la Casa de Bello Piñeiro y de la Casa da Serea, “dous edificios que son símbolos da nosa identidade”, medida que va en línea con la petición de financiación para un pabellón multiusos, “moderno e funcional”.

Todo ello ya ha sido registrado por los diputados Xosé Manuel Golpe y Ramón Fernández Alfonzo. En concreto, este último aseguró que “as propostas que nos trasladan son proxectos maduros e realistas, que teñen unha utilidade directa para a veciñanza. A nosa obriga é facer presión para que o vindeiro ano a Xunta poña os cartos onde está a necesidade, e o noso grupo non dará un paso atrás na defensa destes investimentos prioritarios para Mugardos".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Ocho centros de salud de la comarca toman parte en el ensayo clínico Sincigal
Montse Fernández
Se formará a los trabajadores municipales

El Concello de Cabanas está inmerso en un refuerzo de la ciberseguridad municipal
Redacción
Imagen de archivo del Aula Cemit

El programa “INDI” regresa como una opción de conciliación en las vacaciones escolares
Redacción
Iria Saavedra y Mar Gómez durante la presentación del evento

Celebraciones también para mascotas gracias al Concello y la Asociación Cometa
Redacción