El futuro de Mugardos al Parlamento de la mano del BNG

Entre las demandas se encuentra la rehabilitación del patrimonio CEDIDA

El Bloque Nacionalista Galego de Mugardos exige al gobierno de Alfonso Rueda que “non abandone o municipio” y, canalizando “as esixencias reais”, han presentado varias enmiendas a los presupuestos gallegos de 2026.

El portavoz de la agrupación, Evaristo Deus, explica que se trata de una visión de “liderazgo responsable”. En este sentido, asegura que las propuestas tienen dos motivaciones subyacentes: “a protección dos servizos esenciais e a recuperación do patrimonio como sinal de identidade”.

Dentro de las propuestas que se plantean desde el bando nacionalista destaca el abastecimiento de agua, ya que en la actualidad, la localidad “sofre a precariedade dos seus subministros”. Piden un nuevo sistema por gravedad desde As Pontes lo que, asegura Deus, es “unha medida que busca a seguridade hídrica e a eficiencia a longo prazo, algo fundamental para a saúde e o benestar”.

También en este mismo marco buscan mejoras viales, con la “ampliación das beirarrúas nas estradas autonómicas”, una cuestión que consideran de “xustiza social básica” porque “a seguridade da nosa xente é innegociable”.

Otro de los puntos versa sobre el patrimonio y desde el BNG piden que la Xunta asuma la compra y rehabilitación de la Casa de Bello Piñeiro y de la Casa da Serea, “dous edificios que son símbolos da nosa identidade”, medida que va en línea con la petición de financiación para un pabellón multiusos, “moderno e funcional”.

Todo ello ya ha sido registrado por los diputados Xosé Manuel Golpe y Ramón Fernández Alfonzo. En concreto, este último aseguró que “as propostas que nos trasladan son proxectos maduros e realistas, que teñen unha utilidade directa para a veciñanza. A nosa obriga é facer presión para que o vindeiro ano a Xunta poña os cartos onde está a necesidade, e o noso grupo non dará un paso atrás na defensa destes investimentos prioritarios para Mugardos".