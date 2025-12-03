Reganosa consigue su primer contrato en Oceanía

Squadron Energy eligió a Reganosa en un proceso de selección internacional Cedida

La empresa líder en energías renovables de Australia, Squadron Energy, ha seleccionado a la planta mugardesa de Reganosa para encargarse de la operación y mantenimiento de la parte terrestre de la terminal energética de Port Kembla, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Se trata del primer contrato de la multinacional española en Oceanía y ha sido resultado de una selección internacional. En principio, tal y como explicó la compañía, el contrato tendrá una duración inicial de cinco años, con opción de prórroga por otros tres.

De esta manera, la expansión global de la compañía Reganosa, iniciada en 2015, alcanza los cinco continentes.

El proyecto que Squadron Energy ha encargado a Reganosa Servicios supone la gestión integral de las instalaciones terrestres del complejo, desde la estación de medida, sala de control o sistemas auxiliares hasta los equipos asociados al atraque y transferencia de gas. La terminal está conectada mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas de diámetro.

Este acuerdo, explican desde Reganosa, “consolida la terminal de regasificación de Port Kembla como la mejor solución a la inminente escasez de gas en la costa este de Australia y esta alianza con Reganosa supone un hito importante para el futuro energético del país al aunar la experiencia global y el compromiso local, se garantiza un suministro de gas fiable para el mercado oriental, al tiempo que quedan sentadas las bases para un sistema energético flexible, competitivo y sostenible”.

El contrato a Reganosa tiene como base la experiencia acumulada en Asia y la flexibilidad de su modelo operativo . Con el servicio prestado a Squadron Energy, la compañía contribuirá a reforzar la seguridad de suministro en la zona y verá consolidado su rol de referente mundial en la gestión de infraestructuras energéticas.

La planta australiana está considerada como un modelo de primer nivel en terminales flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) y se conectará a la red de transporte para cubrir hasta un 70 % de la demanda del mercado del este del país y atender, de este modo, los picos de consumo.

Puede almacenar 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) y la terminal tiene una capacidad de regasificación de 130Pjs (petajulios) al año, lo que equivale a un máximo de 3,61 bcma (miles de millones de metros cúbicos anuales) o 36.000 GWh.

El objetivo de esta infraestructura estratégica es apoyar el suministro de gas nacional, reforzar la seguridad de suministro y apoyar la transición energética del país.