La villa romana de Noville, en Franza, recibe visitas guiadas tras las últimas excavaciones arqueológicas

Imagen en la última incursión al yacimiento de Noville por el Día Internacional del Patrimonio Mundial Cedida

El pasado romano de Mugardos se expone al público una vez más de la mano del Museo de Interpretación de Caldoval, ya que serán sus trabajadoras las que conducirán una nueva visita guiada a la villa de Noville, en la parroquia mugardesa de Franza. La propuesta se desarrollará este mismo sábado 6, en dos turnos posibles, ambos de mañana, a las 10.30 y a las 12.30 horas.

Después de haber celebrado el Día Internacional del Patrimonio Mundial, el 16 de noviembre, en este mismo yacimiento arqueológico, la organización convoca otro encuentro para dar a conocer toda la información proporcionada por las excavaciones realizadas en la década de 1980 y por las que se llevaron a cabo este mismo año, durante el mes de septiembre.

La actividad que se propone, de manera totalmente gratuita para los participantes, se dirige a todos los públicos y está previsto que abarque una hora de duración aproximadamente.

El punto de encuentro para el grupo participante será el tanque de tormentas del Lugar do Monte, en Franza, y desde la organización advierten de que los vehículos deberán estacionarse en las rotondas de esta misma zona. Asimismo, comunican que para llegar hasta la villa romana de Noville hay que transitar un sendero, con terreno húmedo, por lo que se recomienda utilizar un calzado adecuado como pueden ser unas botas de agua.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar tendrán que apuntarse en el 687 072 116, en horario de apertura del Centro de Interpretación, o en el correo info@museocaldoval.gal. En caso de temporal, se avisará de la cancelación de la visita.