Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arqueología local

La villa romana de Noville, en Franza, recibe visitas guiadas tras las últimas excavaciones arqueológicas

El Centro de Interpretación de Caldoval se encarga de organizar la propuesta este mismo sábado

Redacción
01/12/2025 20:37
Imagen en la última incursión al yacimiento por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
Imagen en la última incursión al yacimiento de Noville por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El pasado romano de Mugardos se expone al público una vez más de la mano del Museo de Interpretación de Caldoval, ya que serán sus trabajadoras las que conducirán una nueva visita guiada a la villa de Noville, en la parroquia mugardesa de Franza. La propuesta se desarrollará este mismo sábado 6, en dos turnos posibles, ambos de mañana, a las 10.30 y a las 12.30 horas.

Después de haber celebrado el Día Internacional del Patrimonio Mundial, el 16 de noviembre, en este mismo yacimiento arqueológico, la organización convoca otro encuentro para dar a conocer toda la información proporcionada por las excavaciones realizadas en la década de 1980 y por las que se llevaron a cabo este mismo año, durante el mes de septiembre.

La actividad que se propone, de manera totalmente gratuita para los participantes, se dirige a todos los públicos y está previsto que abarque una hora de duración aproximadamente.

El punto de encuentro para el grupo participante será el tanque de tormentas del Lugar do Monte, en Franza, y desde la organización advierten de que los vehículos deberán estacionarse en las rotondas de esta misma zona. Asimismo, comunican que para llegar hasta la villa romana de Noville hay que transitar un sendero, con terreno húmedo, por lo que se recomienda utilizar un calzado adecuado como pueden ser unas botas de agua.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar tendrán que apuntarse en el 687 072 116, en horario de apertura del Centro de Interpretación, o en el correo info@museocaldoval.gal. En caso de temporal, se avisará de la cancelación de la visita.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"

Todos los martes, cine gratuito bajo el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”, en el Ateneo Ferrolán
Redacción
Imagen de archivo del derbi disputado entre el Basket Ferrol y el BBCA masculino

Pleno de derrotas para los equipos locales
Redacción
La selección gallega celebra un gol

Galicia estará en la fase intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA
Redacción
Imagen de archivo de una de las propuestas en Artidea

Conviértete en el mejor detallista estas navidades con el mercadillo artístico de Artidea en Ferrol
Redacción