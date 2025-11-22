175 kilos de vieira y 25 de centolla: el balance del último decomiso de la Guardia Civil en Mugardos

Imagen del decomiso llevado a cabo por la Guardia Civil de Fene G.C.

La Guardia Civil de Mugardos se ha incautado de un total de 175 kilos de vieiras y otros 25 de centollas procedentes del marisqueo furtivo.

Los agentes de la Benemérita, en colaboración con sus compañeros del puesto de Fene, realizaban un servicio de prevención de esta actividad ilegal cuando observaron a tres personas bajándose de un vehículo, "distribuyéndose en las cercanías del mismo en actitud vigilante", explican.

Ante la sospecha de que pudiesen estar realizando "alguna actividad ilícita", los profesionales del Instituto Armado permanecieron en la zona para controlar sus movimientos. Más tarde pudieron observar como un cuarto hombre salía del agua "portando bultos voluminosos" que introdujeron en el maletero del coche, "dividiéndose en ese momento el grupo en dos, uno de los cuales abandona la zona a pie y el otro se introduce en el turismo e inicia la marcha", explica la Guardia Civil.

En ese momento, se procedió a la interceptación e inspección del vehículo, hallando los agentes grandes bolsas de red con vieiras y centolla en su interior (además de una botella de buceo y un cinturón de plomos).

La Benemérita se incautó de los efectos hallados en el operativo, tramitando la correspondiente denuncia y solicitando la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia para el pesaje de las especies decomisadas.