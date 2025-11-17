Mi cuenta

Mugardos

Mugardos traslada a Portos de Galicia propuestas para mejorar los espacios portuarios de la villa

En las próximas semanas se concretarán avances y nuevas líneas de actuación

Redacción
17/11/2025 15:47
Un instante del encuentro
Concello

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, para analizar las necesidades del municipio en materia portuaria. Ambas partes abordaron durante la reunión cuestiones relacionadas con las propiedades del organismo en la localidad, así como el estado de las infraestructuras existentes y las posibilidades de actuaciones a corto y medio plazo.

En este sentido, el regidor trasladó una batería de propuestas para mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de los espacios portuarios en la villa. “Os portos de Mugardos e O Seixo son elementos estratéxicos tanto desde o punto de vista económico como social. Por iso é fundamental que exista unha planificación conxunta e unha comunicación fluída con Portos de Galicia”, aseveró de Deus.

Vista aérea del puerto cariñés

La Xunta invierte en el segundo dragado del puerto de Cariño 220.000 euros

Estas propuestas serán ahora analizadas por la institución y, en las próximas semanas, se concretarán avances y nuevas líneas de actuación compartidas, explican desde el Ayuntamiento mugardés, que valora el encuentro con el organismo dependiente de la Xunta.

Avanzan las expropiaciones  para ampliar el saneamiento en O Monte

Mugardos avanza en la expropiación forzosa de los terrenos necesarios en la zona de O Monte (Santiago de Franza) para ejecutar la ampliación de la red municipal de saneamiento de aguas residuales. El Concello prosigue así con el proceso después de la declaración de urgencia aprobada por la Xunta de Galicia para dicha actuación.

El ejecutivo local explica que la intervención responde a la necesidad de dotar de este servicio a pequeños núcleos de población y enlazarlos con la infraestructura, con el objetivo de cumplir con la normativa europea en la materia.

“Coa firma do decreto de urxencia pola Xunta, estamos en posición de actuar con maior rapidez para garantir que esta infraestrutura esencial chegue ás parcelas afectadas. Nas próximas semanas sinalizaremos os terreos e avanzaremos para licitar a obra, de modo que o proxecto poida continuar sen demoras”, explicó el concejal de Obras, Servizos e Medio Ambiente, Jorge Kuntz.

La señalización de las parcelas dará paso a la licitación de los trabajos, con el objetivo de que estos puedan llevarse a cabo en la primera mitad del próximo año.

