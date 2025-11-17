Mugardos traslada a Portos de Galicia propuestas para mejorar los espacios portuarios de la villa

Un instante del encuentro Concello

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, para analizar las necesidades del municipio en materia portuaria. Ambas partes abordaron durante la reunión cuestiones relacionadas con las propiedades del organismo en la localidad, así como el estado de las infraestructuras existentes y las posibilidades de actuaciones a corto y medio plazo.

En este sentido, el regidor trasladó una batería de propuestas para mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de los espacios portuarios en la villa. “Os portos de Mugardos e O Seixo son elementos estratéxicos tanto desde o punto de vista económico como social. Por iso é fundamental que exista unha planificación conxunta e unha comunicación fluída con Portos de Galicia”, aseveró de Deus.

La Xunta invierte en el segundo dragado del puerto de Cariño 220.000 euros Más información

Estas propuestas serán ahora analizadas por la institución y, en las próximas semanas, se concretarán avances y nuevas líneas de actuación compartidas, explican desde el Ayuntamiento mugardés, que valora el encuentro con el organismo dependiente de la Xunta.