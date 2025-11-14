Las visitas comentadas a la villa romana de Noville en Mugardos conmemoran el Día del Patrimonio Mundial

Vista aérea del yacimiento romano de Noville Cedida

El Centro de Interpretación de Caldoval convoca dos visitas comentadas a la villa romana de Noville, a las 12.30 y a las 16.30 horas, para celebrar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se conmemora mañana.

El punto de encuentro será el tanque de tormentas del lugar do Monte (Franza) y es necesario reservar plaza (687 072 116, presencialmente o por correo electrónico).