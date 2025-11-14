Mi cuenta

Diario de Ferrol

Arqueología

Las visitas comentadas a la villa romana de Noville en Mugardos conmemoran el Día del Patrimonio Mundial

Estas dos propuestas, en turnos de mañana y tarde, necesitan reserva previa

Redacción
14/11/2025 22:24
Vista aérea del yacimiento romano de Noville
Vista aérea del yacimiento romano de Noville
Cedida

El Centro de Interpretación de Caldoval convoca dos visitas comentadas a la villa romana de Noville, a las 12.30 y a las 16.30 horas, para celebrar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se conmemora mañana.

El punto de encuentro será el tanque de tormentas del lugar do Monte (Franza) y es necesario reservar plaza (687 072 116, presencialmente o por correo electrónico).

