Arqueología
Las visitas comentadas a la villa romana de Noville en Mugardos conmemoran el Día del Patrimonio Mundial
Estas dos propuestas, en turnos de mañana y tarde, necesitan reserva previa
El Centro de Interpretación de Caldoval convoca dos visitas comentadas a la villa romana de Noville, a las 12.30 y a las 16.30 horas, para celebrar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se conmemora mañana.
El punto de encuentro será el tanque de tormentas del lugar do Monte (Franza) y es necesario reservar plaza (687 072 116, presencialmente o por correo electrónico).