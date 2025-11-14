Mi cuenta

Mugardos

La policía investiga varios vertidos de restos de obra en la zona de A Pita, en Mugardos

Se han encontrado residuos de obra en varios puntos

Redacción
14/11/2025 22:30
Se han detectado vertidos de obra en la zona de A Pita
Se han detectado vertidos de obra en la zona de A Pita
Cedida

La policía local de Mugardos investiga varios vertidos de restos de obra detectados en distintos puntos del concello. La prioridad es ahora la zona de A Pita, ya que hay indicios que podrían permitir identificar a las personas responsables.

Como se informó desde el Concello, tras recibir varios avisos, los agentes se desplazaron a los lugares afectados para realizar inspecciones y evaluar el alcance.

El Concello advierte de la infracción grave y las multas a las que se exponen los autores, además de la obligación de reponer el daño causado.

