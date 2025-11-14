Mugardos
La policía investiga varios vertidos de restos de obra en la zona de A Pita, en Mugardos
Se han encontrado residuos de obra en varios puntos
La policía local de Mugardos investiga varios vertidos de restos de obra detectados en distintos puntos del concello. La prioridad es ahora la zona de A Pita, ya que hay indicios que podrían permitir identificar a las personas responsables.
Como se informó desde el Concello, tras recibir varios avisos, los agentes se desplazaron a los lugares afectados para realizar inspecciones y evaluar el alcance.
El Concello advierte de la infracción grave y las multas a las que se exponen los autores, además de la obligación de reponer el daño causado.