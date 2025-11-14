Herida una mujer en Mugardos tras una colisión entre dos vehículos

Imagen de archivo de las inmediaciones de la zona donde se produjo la colisión Emilio Cortizas

Una mujer ha resultado herida leve este viernes en un accidente de tráfico que se produjo en el municipio de Mugardos pasadas las 14.30 horas, confirma el 112 Galicia.

Fue una colisión entre dos vehículos —por causas que se desconocen— a la altura del kilómetro 8 de la AC-133, poco antes de llegar a la rotonda del Pazo de Rilo.

La Central de Emerxencias recibió la alerta a las 14.52 horas y hasta el punto se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias que atendió a la mujer, además de la Policía Local y el GES de Mugardos.