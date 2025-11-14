Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

Herida una mujer en Mugardos tras una colisión entre dos vehículos

El accidente se produjo este viernes, pasadas las 14.30 horas

Redacción
14/11/2025 16:29
Imagen de archivo de las inmediaciones de la zona donde se produjo la colisión
Imagen de archivo de las inmediaciones de la zona donde se produjo la colisión
Emilio Cortizas

Una mujer ha resultado herida leve este viernes en un accidente de tráfico que se produjo en el municipio de Mugardos pasadas las 14.30 horas, confirma el 112 Galicia.

Fue una colisión entre dos vehículos —por causas que se desconocen— a la altura del kilómetro 8 de la AC-133, poco antes de llegar a la rotonda del Pazo de Rilo. 

La Central de Emerxencias recibió la alerta a las 14.52 horas y hasta el punto se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias que atendió a la mujer, además de la Policía Local y el GES de Mugardos.

Te puede interesar

Las jornadas se celebraron en el Aula Magna del Campus Industrial de Ferrol

La violencia de género digital, foco de análisis en el Campus de mano de la asociación Alvixe
Redacción
La ermita estuvo cerrada hasta esta misma semana

Reabre la ermita de Chamorro después de semanas cerrada al culto por un accidente
Redacción
Samson (izquierda), durante un partido contra el Celta

El Baxi Ferrol incorpora a la alero Clementine Samson
Juan Quijano
Verdeveras Expresións Artísticas en "As formas do amor"

“As formas do amor” abre el telón de la Casa da Cultura de Valdoviño en una nueva actuación de Vén o Venres
Redacción