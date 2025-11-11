Mugardos demanda a Augas de Galicia la limpieza del río Baa

Río Baa en O Seixo, Mugardos Daniel Alexandre

Mugardos ha remitido recientemente una solicitud a Augas de Galicia para mejorar el estado del río Baa. El ejecutivo local demanda, por una parte, la limpieza de los tramos interurbanos –de competencia autonómica– y, por la otra, la de los urbanos –que son responsabilidad de la administración local–.

El edil de Obras e Servizos, Jorge Kuntz, aseguró al respecto que el Consistorio trabaja “de maneira coordinada” con el organismo “para garantir que todo o río Baa se atope limpo e en condicións óptimas para evitar crecidas. Esta actuación é fundamental para mellorar a seguridade, o tránsito da auga e a calidade da contorna natural que gozan os veciños e veciñas”, aseveró el responsable municipal.

El Ayuntamiento remarca que este tipo de actuaciones se enmarcan “dentro do seu compromiso co mantemento de espazos públicos e contornas naturais seguros e saudables”. Hace hincapié, además, en la importancia de la colaboración entre administraciones “para logralo”.