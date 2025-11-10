La Diputación y el Concello de Mugardos trabajan en una senda peatonal entre Penedo y A Barca

Encuentro entre representantes de ambos organismos Cedida

La posibilidad de adecuar una senda peatonal en Mugardos, entre Penedo y A Barca, fue analizada por el Concello de Mugardos y la Diputación en un encuentro mantenido entre la diputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, y el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, junto a técnicos de ambas administraciones.

La idea es mejorar la seguridad vial en esta zona, por lo que se trabajará para que pueda ser una realidad a medio plazo.

la reunión dio continuidad al encuentro mantenido el mes pasado entre el alcalde y la diputada en el que el Concello manifestó la importancia de esta actuación para mejorar las comunicaciones internas del municipio y facilitar los desplazamiento seguros a pie entre núcleos.

Mugardos contará con una inversión de más de 940.000 euros del Plan Único Más información

El regidor local, Domingo de Deus, valoró la "boa disposición" de la Diputación para colaborar en la búsqueda de soluciones que mejoren la seguridad y el edil de Obras, Jorge Manuel Kuntz señaló que "esta é unha demanda veciñal de longo percorrido" para la que s está trabajando desde el Concello en un proyecto "real e viable".