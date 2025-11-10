La Diputación y el Concello de Mugardos trabajan en una senda peatonal entre Penedo y A Barca
Buscan soluciones técnicas para mejorar la seguridad viaria
La posibilidad de adecuar una senda peatonal en Mugardos, entre Penedo y A Barca, fue analizada por el Concello de Mugardos y la Diputación en un encuentro mantenido entre la diputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, y el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, junto a técnicos de ambas administraciones.
La idea es mejorar la seguridad vial en esta zona, por lo que se trabajará para que pueda ser una realidad a medio plazo.
la reunión dio continuidad al encuentro mantenido el mes pasado entre el alcalde y la diputada en el que el Concello manifestó la importancia de esta actuación para mejorar las comunicaciones internas del municipio y facilitar los desplazamiento seguros a pie entre núcleos.
El regidor local, Domingo de Deus, valoró la "boa disposición" de la Diputación para colaborar en la búsqueda de soluciones que mejoren la seguridad y el edil de Obras, Jorge Manuel Kuntz señaló que "esta é unha demanda veciñal de longo percorrido" para la que s está trabajando desde el Concello en un proyecto "real e viable".