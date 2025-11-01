Mi cuenta

Tala

El picudo rojo se lleva por delante la palmera de la avenida de Galicia, en Mugardos

El miércoles 8 de noviembre será talada al no haber sido efectivos los tratamientos dispensados

Redacción
01/11/2025 14:45
palmera mugardos
La palmera lucía esplendorosa en el cruce de avenida de Galicia 

Próxima al cine Zárate y casi tan icónica como él, la gran palmera de la avenida de Galicia, en Mugardos, desaparecerá de su ubicación la próxima semana.

El lunes está prevista la tala de este ejemplar de gran tamaño, que no ha podido sobrevivir a la actuación demoledora del picudo rojo, como tantas otras palmeras de la comarca y pese a los tratamientos para salvarla.

De este modo, el Concello ha anunciado este corte de la palmera, situada entre el cruce de la avenida de Galicia y la Plaza do Mercado, debido a los daños sufridos por la invasión del gorgojo, que se alimenta de las palmeras debilitándolas y, como en este caso, haciendo irrecuperable su salud.

En la última inspección realizada por la empresa encargada del mantenimiento del ejemplar –Jardinería Arce–, se observó ya un deterioro muy elevado de la estructura, señalando desde el Concello que sus hojas superiores ya se inclinaban hacia el suelo y, presentando tonos de color amarillo y marrón, símbolos que denotan que el proceso de secado ya es patente y que el deterioro estaba en curso.

Foto de archivo del antiguo cine mugardés

La conversión del antiguo cine Zárate en biblioteca municipal costará un millón de euros

Más información

Por esto y por motivos de seguridad, dada la amenaza que representa la palmera afectada y, el informe de la empresa concluye que no queda otra salida que la tala del ejemplar.

Así las cosas, el día elegido para la actuación será el miércoles 5 de noviembre, a partir de las 9.00 horas. Para llevar a cabo esta operación se procederá a cortar un carril en sentido descendente, en la avenida de Galicia, desde el cruce de la calle Castelao hasta la subida al Peteiro.

El tráfico estará regulado en todo momento por agentes de la Policía local y desde el área de Seguridad del Concello mugardés se aconseja a los conductores que emplean vías alternativas de desplazamiento, como pueden ser la calle María para bajar hacia el muelle.

