Mugardos inicia la licitación de las obras de mejora de las acercas en las calles Os Corzás y Peteiro

Concello de Mugardos Jorge Meis

Mugardos ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de las obras de renovación de los pavimentos de la aceras en las calles Os Corzás y Peteiro, una intervención incluida en el POS+ Adicional de la Diputación. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 17 semanas y la inversión asciende a más de 214.508 euros, impuestos incluidos.

El edil de Obras, Jorge Kuntz, destaca la importancia de estos trabajos, señalando que ambos viales “necesitan unha actuación integral que garanta unhas beirarrúas en bo estado, seguras e cómodas para o tránsito peonil”. El concejal añade que “con este proxecto, seguimos avanzando na mellora dos viais públicos e na renovación progresiva das infraestruturas urbanas do municipio”.