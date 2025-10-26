La conversión del antiguo cine Zárate en biblioteca municipal costará un millón de euros

Foto de archivo del antiguo cine mugardés Daniel Alexandre

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, se reunió esta semana con los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta para ultimar los detalles del proyecto de rehabilitación que permitirá la conversión del antiguo cine Zárate en bibioteca municipal. El encuentro, en el que también estuvieron presentes la arquitecta municipal y el redactor del proyecto, es, asegura el ejecutivo local, “un paso clave” para la aprobación definitiva de la intervención, pues “permite asegurar que a actuación cumpre con todos os requisitos técnicos e de conservación patrimonial esixidos” por la administración autonómica. Esta es una condición imprescindible para la posterior obtención de los permisos y licencias de obra.

El contrato para la redacción del proyecto fue adjudicado a José María Forteza Oliver por 45.000 euros y su ejecución se estima en un millón. Desde el gobierno municipal se destaca que la financiación tanto para la redacción como para el desarrollo de la obra es fruto de un convenio de colaboración entre el Concello y Reganosa. “Esta reunión”, aseguró el regidor mugardés, “é vital para que a nova biblioteca sexa unha realidade. Levamos meses traballando de xeito conxunto cos técnicos para sacar adiante un proxecto rigoroso, que respecte o patrimonio e que, ao mesmo tempo, responda ás necesidades culturais e educativas de Mugardos”. La idea es, recalcó, “transformar o antigo cinema Zárate nun referente para o municipio e devolverlle a vida ao corazón do pobo”.

El ejecutivo municipal está convencido de que la licitación de las obras podrá publicarse “nas próximas semanas” con el objetivo de que las obras puedan comenzar “canto antes”.

Un edificio centenario

El edificio del cine Zárate se levantó hace más de un siglo, en 1924, cuando el indiano Pedro Zárate Doménech adquirió el solar y le encargó al arquitecto Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón el diseño del inmueble, de estilo ecléctico con influencias del art decó.

Desde 2017 está incluido en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Los pliegos del proyecto establecen que la propuesta debe estar caracterizada por su “simplicidad constructiva”, optimizando el coste de construcción y su mantenimiento, e incluyendo como criterios la eficiencia energética o la integración de la propuesta en su entorno.