Mugardos avanza en la renovación de la cubierta del polideportivo de O Cristo
Los trabajos de la intervención, todavía sin licitar, cuentan con un presupuesto de 194.975,35 euros
El Consistorio de Mugardos ha anunciado que el proyecto para la renovación y mejora de la cubierta de la pista polideportiva de O Cristo ha superado todos los trámites administrativos necesarios y se encamina hacia el proceso de licitación pública. La intervención cuenta con un presupuesto de 194.975,32 euros, que se financiará con cargo al POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación de A Coruña.
Desde el ejecutivo que dirige Juan Domingo de Deus se explica que la iniciativa nació en 2021 y tuvo que ser modificada para solventar informes técnicos iniciales. Ahora, indica el Concello, cuenta con la aprobación definitiva del organismo provincial.
En concreto, los trabajos permitirán dotar a la instalación de una cubierta moderna, más eficiente y segura, lo que se traducirá en una mejora de las condiciones de uso para los vecinos y vecinas que practican deporte en la zona.
En este sentido, la concejala de Cultura, Deportes e Educación, Begoña Gómez, remarca que “esta é unha noticia moi esperada pola comunidade deportiva de Mugardos, xa que a pista de O Cristo é unha das máis utilizadas do municipio. Tras varios intentos errados debido ao encarecemento dos materiais, por fin o proxecto poderá facerse realidade”, aseveró,. añadiendo que “a renovación desta cuberta supón unha mellora importante na infraestrutura deportiva municipal, garantindo unhas instalacións máis cómodas e seguras para clubs, asociacións e usuarios en xeral”.
Por su parte, el regidor mugardés y concejal de Urbanismo señaló que “este proxecto reflicte o compromiso do Concello coa mellora dos espazos públicos e coa promoción do deporte. A colaboración coa Deputación foi fundamental para desbloquear unha actuación longamente demandada polos veciños”.
Incorporación
En otro orden de cosas, el Concello de Mugardos ha reforzado la gestión de la biomasa en el municipio con la reciente incorporación de una técnica de Medio Ambiente. Lo ha hecho mediante un convenio de colaboración, por un periodo inicial de un año, con el Ayuntamiento de Abegondo.
Entre las funciones de la nueva técnica se encuentran la definición de un programa de actuaciones en materia de prevención y defensa contra incencios dorestales, la emisión de informes y resolución de alegaciones, así como la colaboración con los departamentos de Obras e Servizos, Policía Local y Secretaría en la inspección y seguimiento de parcelas.
Proyecto de senda peatonal entre Fonte Grande y O Seixo
El alcalde, Juan Domingo de Deus, mantuvo un encuentro con la diputada de Vías e Obras de la Diputación de A Coruña, Mónica Rodríguez, con el objetivo de retomar la ejecución de la senda peatonal en la carretera DP-3504, en el tramo entre Fonte Grande y O Seixo (a su paso por A Barca).
El regidor destaca que la iniciativa nació hace varios años, pero que todavía no se ha presentado ni el proyecto técnico ni un calendario de actuación. “Non é só unha mellora urbana, senón unha actuación prioritaria de seguridade viaria”, indicó el regidor, mostrando la plena disposición del Concello a colaborar con el organismo provincial.