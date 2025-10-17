Mugardos contará con una inversión de más de 940.000 euros del Plan Único

Un instante la visita de la diputada Cedida

“O Plan Único permite que se leven a cabo obras tan importantes como esta Casa da Cultura, e é, agora mesmo, a principal ferramenta de financiamento local dos nosos concellos”, aseguró la diputada de Plan Provincial e Asistencial a municipios, Cristina García, durante la visita a Mugardos, donde presentó las inversiones que la Diputación, mediante el Plan Único, efectuará en la localidad. En total, el concello contará con una partida de 940.126,62 euros –que forman parte de los 28.130.562,87 que se reparten en toda la comarca–.

“Servizos fundamentais”

Durante su estancia, y acompañada por el concejal de obras, Jorge Kuntz Peiteado, además de otros miembros de la corporación, García visitó las instalaciones de la Casa da Cultura, cuya remodelación fue financiada a cargo de fondos provinciales. En este punto, aprovechó para subrayar la importancia del POS+, puesto que permite sufragar “obras tan importantes como esta, así como servizos fundamentais para a veciñanza e é, agora mesmo, a principal ferramenta de financiamento local dos nosos concellos”, poniendo el foco en proyectos que “repercutan positivamente na veciñanza”.

Asimismo, se mostró crítica con la situación económica de los ayuntamientos, asegurando que “ante o exceso de competencias municipais que superan con moito os recursos dispoñibles e o infrafinanciamento que sofren os nosos concellos, dende a Deputación promovemos este Plan, que reparte os fondos provinciais con criterios absolutamente obxectivos, e que lles permite distribuílos con total autonomía en función das súas prioridades”.