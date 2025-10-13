Mi cuenta

Mugardos

Mugardos amplía su seguridad con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Rubricaron un convenio de colaboración entre Concello y Secretaría de Estado de Seguridad

Redacción
13/10/2025 16:55
Policía Local de Mugardos
AEC

El Concello de Mugardos y la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, han firmado un convenio de colaboración que representa la certificación de un compromiso de cooperación entre ambas administraciones en materia de seguridad ciudadana.

De este modo, tal y como se informó desde el Concello, se busca a través del acuerdo con el organismo entre cuyas funciones está la dirección y coordinación de la política de seguridad del Estado promover “unha avanzada coordinación de actuación entre ditas Forzas e Corpos de seguridade e a Policía Local do Concello”.

Desde el momento de la rúbrica, ambas administraciones podrán intercambiar información de forma inmediata, incluyendo, asimismo, la posibilidad de que la Policía Local pueda consultar las bases de datos estatales.

Paralelamente a la mejora en materia de información, la operatividad también se verá notablemente mejorada ya que se producirá, explican ambas partes, una colaboración más estrecha en la actuación de las distintas organizaciones.

El convenio sirve, además, como punto de partida para el próximo Plan Local de Seguridade que recogerá la política en esta materia del Concello para los próximos años.

