El PP mugardés acusa a la oposición de “bloqueo sistemático”

Juan Domingo de Deus AEC

El Partido Popular de Mugardos, que ostenta el gobierno, ha respondido a las recientes críticas efectuadas por los nacionalistas sobre “parálisis y falta de planificación”, señalando que lo que se está produciendo es “un bloqueo de la oposición sistemático”.

Así las cosas, el PP indica que desde el inicio del mandato el ejecutivo local ha trabajado con responsabilidad para mantener el funcionamiento del Concello pese a contar solo con cinco ediles frente a los ocho de la oposición. Denuncia que cada vez que se proponen modificaciones de crédito la oposición vota sistemáticamente en contra, impidiendo avanzar en proyectos fundamentales.

Asimismo, asegura que ha llevado a pleno medidas para solucionar la situación financiera y administrativa del Ayuntamiento como el plan de pago a proveedores, actuaciones en materia tributaria o delegación de la recaudación en la Diputación y la oposición ha votado en contra. Culpa también a una oposición “liderada por el BNG” de impedir el pago a proveedores, al rechazar el plan de ajuste que habría permitido liquidez para hacer frente a los pagos.

El alcalde, Juan Domingo de Deus, habla de “hipocresía política” y apunta que los que sufren este bloqueo son los vecinos.