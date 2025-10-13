Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mugardos

El PP mugardés acusa a la oposición de “bloqueo sistemático”

Responde a las acusaciones del BNG de "parálisis"

Redacción
13/10/2025 21:36
Juan Domingo de Deus
AEC

El Partido Popular de Mugardos, que ostenta el gobierno, ha respondido a las recientes críticas efectuadas por los nacionalistas sobre “parálisis y falta de planificación”, señalando que lo que se está produciendo es “un bloqueo de la oposición sistemático”.

Así las cosas, el PP indica que desde el inicio del mandato el ejecutivo local ha trabajado con responsabilidad para mantener el funcionamiento del Concello pese a contar solo con cinco ediles frente a los ocho de la oposición. Denuncia que cada vez que se proponen modificaciones de crédito la oposición vota sistemáticamente en contra, impidiendo avanzar en proyectos fundamentales.

Asimismo, asegura que ha llevado a pleno medidas para solucionar la situación financiera y administrativa del Ayuntamiento como el plan de pago a proveedores, actuaciones en materia tributaria o delegación de la recaudación en la Diputación y la oposición ha votado en contra. Culpa también a una oposición “liderada por el BNG” de impedir el pago a proveedores, al rechazar el plan de ajuste que habría permitido liquidez para hacer frente a los pagos.

El alcalde, Juan Domingo de Deus, habla de “hipocresía política” y apunta que los que sufren este bloqueo son los vecinos.

Te puede interesar

Hermida y el equipo de Caranza, con sus galardones

El Natación Ferrol sale del agua para recoger sus premios en la gala gallega
Redacción
Antón Escobar se dispone a realizar un lanzamiento

La remontada como una forma de vida para el Racing de Ferrol
Juan Quijano
Reunión de la Diputación con el Foro do Ferrocarril

La Diputación se suma a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol
Redacción
El Baxi Ferrol volvió a demostrar su espíritu competitivo y su garra, aunque no le bastó para ganar al Spar Girona

Un encuentro que sirve para el crecimiento del Baxi Ferrol
Iago Couce