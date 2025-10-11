Los vecinos de Mugardos convocan una concentración pacífica el próximo día 17

Un momento de la anterior convocatoria Jorge Meis

Un grupo de vecinos de Mugardos, “sen vinculación con partidos políticos”, han convocado para el viernes 17 a partir de las 19.00 horas, una concentración en las inmediaciones de la Casa do Concello “para reclamar melloras urxentes nos servizos públicos municipais”, explica el colectivo.

Ya ha pasado un año desde la primera movilización vecinal en el municipio, motivada por un “descontento general y transversal” en la que se demandaba prácticamente lo mismo pero que, “lonxe de mellorar, a situación empeorou pola falta de resposta do goberno municipal”.

Los reclamos

De esta forma, se reclama la finalización de las obras de la escuela infantil, poder usar el Punto Limpo de Vilar do Colo, reformas en la piscina compartida con Ares, intervención tanto en los parques infantiles como en las instalacións deportivas, con hincapié en las parroquias; un incremento en la recogida de basuras y denuncian que el alcalde, Juan Domingo de Deus, “non está dispoñible no Concello a maior parte da semana, e desde que reduciu a súa xornada laboral á metade é aínda máis difícil atopalo".

Los mugardeses aseguran que, por ejemplo, "los recibos del agua del último trimestre de 2024 llegaron esta semana", lo que supone, a su parecer, "una mala gestión del Concello".

Aseguran que la administración se implica "al saber de las movilizaciones", pero que "esto, en lugar de apaciguar los ánimos, hace que el efecto sea lo contrario, ya que se demuestra que el problema no es la falta de liquidez, sino de interés por parte de quien gobierna".

Recalcan que esta cita no contempla ideología alguna, ya que "solo somos vecinos que estamos cansados de ver cómo Mugardos languidece".