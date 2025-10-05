El BNG lamenta que la falta de presupuestos en Mugardos lastre numerosos proyectos

Imagen de archivo del consistorio mugardés - Cedida

El Concello de Mugardos suma ya 1.000 días sin aprobar presupuestos, como señalan desde el BNG, al tiempo que denuncian que “esta situación prolongada, provocada pola falta de planificación e a incapacidade de chegar a acordos do goberno local, está a afectar directamente á vida diaria da veciñanza e ao funcionamento normal da administración”.

Así, indican que la ausencia de una partida presupuestaria “bloquea investimentos fundamentais e deixa numerosos proxectos paralizados”. Entre los más relevantes citan las obras en la Escuela Infantil de As Lagoas, la renovación del alumbrado público en O Seixo, la mejora del pabellón deportivo municipal, la contratación de un nuevo vehículo para la Policía Local o la liquidación de las ayudas a las asociaciones.

“Un dos casos máis dramáticos pode ser o da adquisición dos terreos anexos ao CEIP Unión Mugardesa”, que deja paralizada la demanda de la ANPA de dotar de patio verde al centro. Critican que los padres de los niños hayan tenido que crear una asociación para reunir ellos mismos los fondos necesarios, habiendo recaudado ya 11.500 euros.

“Pero a porta da Alcaldía segue pechada para eles”, lamentan los nacionalistas, quienes añaden que gobernar “por sistema sen orzamentos é unha auténtica anomalía”.