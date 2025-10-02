Última oportunidad para hacerse con el nuevo número de Albela, en el Casino de Franza

Un momento de la anterior presentación del último número de Albela, en el monasterio de Santa Catalina - Daniel Alexandre

La revista que edita anualmente la Asociación Cultural Apelón Educación, de Mugardos, acaba de publicar el séptimo número con la ilustración de Rebeca Varela en portada. Este ejemplar se presentará por tercera y última vez, tras haber recorrido otros escenarios relacionados con los artículos de este año, este viernes 3 a las 19.00 horas, en el Casino de Franza.

Apelón Educación edita desde 2018 esta revista cultural, que lleva el nombre de un topónimo de la zona en desuso. Así, la publicación incluye contenidos de muy distinta índole, siempre de interés o repercusión local, redactados mayoritariamente por habitantes de la comarca. No obstante, en las firmas destacan numerosos nombres de profesionales especializados en las temáticas que libremente eligen, como son los que acudirán a este último acto de presentación.

En la cita, donde habrá ejemplares gratuitos, participarán Bernardo Máiz, catedrático de Historia e investigador (“Democracia. Semanario independiente. Mugardos 1911-1914”); Miguel Rodríguez, historiador de formación y militar de profesión (“O grupo escolar Francisco Vizoso Cancela de Franza”) y Carlos Neira, escritor y trabajador de Navantia (“Os grilos da Palma”).