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Moeche

Moeche licita por 113.000 euros las obras para acondicionar y mejorar la piscina municipal

La Diputación de A Coruña aportará 90.542,80 euros para la actuación y el Concello asumirá los 22.635,70 restantes

Redacción Ferrol
14/11/2026 22:49
Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de diciembre
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El Concello de Moeche ha aprobado recientemente la licitación de los trabajos de acondicionamiento y mejora de la piscina municipal.

En total, las obras contarán con un presupuesto de 113.178,50 euros, IVE incluído. Concretamente, la actuación se financiará a través de un convenio entre la Diputación de A Coruña, que aportará el 80% del coste (90.542,80 euros) y el Concello, que asumirá el 20 % restante, es decir, 22.635,70.

Según el Consistorio, el proyecto constará de tres líneas de actuación. Las primeras labores se centrarán en dotar de una nueva impermeabilización al vaso, que incluirá el paseo lateral hasta la canaleta perimetral de rebose.

En segundo lugar, se procederá a sustituir el pavimento peatonal en el perímetro de la piscina con zonas hundidas que exigen su demolición.

Por otro lado, las intervenciones también incluirán la restauración de la caseta, en la que se convertirán los aseos en uno adaptado a todos los usuarios de la piscina. Además, se restaurará y vaciará el interior de la ubicada en el lado oeste –suelos de madera incluidos–, por lo que sólo se conservarán los cerramientos laterales y la cubierta, mientras que los baños también se modificarán mediante la instalación de una ducha con grifo monomando, un inodoro dotado de barras abatibles, y un lavabo y espejo de pared.

Desde el Concello de Moeche informan de que las empresas interesadas podrán presentar sus respectivas ofertas hasta el próximo 3 de diciembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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