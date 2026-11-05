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Moeche

La regidora de Moeche, Beatriz Bascoy, interviene en el Parlamento Europeo

La alcaldesa presentó los proyectos de A Fusquenlla y Cedes Rural TIC

Redacción Ferrol
05/11/2026 19:36
Un momento de la intervención de Bascoy
Un momento de la intervención de Bascoy
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El Parlamento Europeo invitó a la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, a tomar parte en las jornadas de trabajo sobre las mujeres de la Comisión de Desarrollo Regional. 

La responsable modestina remarcó la importancia de “ter en conta as singularidades do rural galego, como a dispersión e o financiamento”, así como “a deficiencia no modelo de transporte público, ademais do problema da vivenda que contrasta co número de casas baleiras”.

 Bascoy también presentó los proyectos de A Fusquenlla y Cedes Rural TIC.

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