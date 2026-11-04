Moeche
La XIX Festa da Esfolla llegará a Moeche el 14 de noviembre
La cita está impulsada por la entidad vecinal de Labacengos
La Asociación de Vecinos de Labacengos celebrará el próximo sábado 14 de noviembre la XIX Festa da Esfolla.
La cita tendrá lugar en el centro cultural Rosalía de Vilaboa, en Moeche, y combinará gastronomía (comida popular a 20 euros para los socios, 25 para el resto), música (sesión vermú y tarde, a cargo de Primera Línea) y una exposición de instrumentos artesanales.
Las inscripciones están abiertas hasta el día 10 en el teléfono 606 729 038.