La XIX Festa da Esfolla llegará a Moeche el 14 de noviembre

Imagen de una edición anterior de la cita Daniel Alexandre

La Asociación de Vecinos de Labacengos celebrará el próximo sábado 14 de noviembre la XIX Festa da Esfolla.

La cita tendrá lugar en el centro cultural Rosalía de Vilaboa, en Moeche, y combinará gastronomía (comida popular a 20 euros para los socios, 25 para el resto), música (sesión vermú y tarde, a cargo de Primera Línea) y una exposición de instrumentos artesanales.

Labacengos recrea os traballos da esfolla nunha cita amenizada por Quenindiole Más información

Las inscripciones están abiertas hasta el día 10 en el teléfono 606 729 038.