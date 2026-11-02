El Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas de Moeche, en la red gallega de museos
El Consello de la Xunta aprobó este lunes su incorporación destacando su labor de divulgación
El Consello de la Xunta autorizó este lunes el acuerdo para la incorporación del Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas de Moeche a la red gallega de museos, que ya suma seis en la categoría de centro de interpretación del patrimonio cultural junto a 71 museos y 24 colecciones museográficas.
Para tomar esta decisión, el ejecutivo autonómico valoró la importancia del equipamiento modestino, localizado en el interior del castillo, en la divulgación de un periodo histórico relevante para Galicia, “centrando o seu relato nos acontecementos vencellados a esta fortaleza medieval do século XV, declarada Ben de Interese Cultural, propiedade da Casa de Alba e xestionada polo Concello”, expone la Xunta.
El gobierno gallego incide, además, en que la oferta de se completa con una zona de exposiciones temporales y otra dedicada especialmente al Xeoparque Cabo Ortegal. “Tamén se tivo en conta para o seu recoñecemento o programa de actividades de difusión e comunicación orientadas tanto ao público xeral como aos específicos, con percorridos que inclúen contidos adaptados segundo os seus intereses”