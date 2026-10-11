Multitud de asistentes en la celebración de la Feira da Faba de Moeche, que alcanzó su décima edición

Vainas de habas en un mostrador de la feria Daniel Alexandre

San Ramón de Moeche acogió este domingo la celebración de la décima edición de la Feira da Faba, en su nueva nave acondicionada –la del Centro de Desenvolvemento Económico e Social Cedes, que próximamente albergará nuevos usos–, que fue completada con la actividad habitual de la feria mensual, con puestos en de pan, carne, ropa, puntos de venta exteriores de nabizas o pulpo, ya que coincidió con esta celebración, por lo que ocuparon otras naves diferentes.

La jornada lluviosa de mañana no restó afluencia al evento, es más, propició que, después de las habas, casi lo más vendido fuesen los paraguas. Con los puestos a resguardo, fueron muchas las personas que se acercaron a comprar un producto muy propio de estas fechas y que forma parte de la gastronomía gallega. Las habas de Lourenzá, de Indicación Xeográfica Protexida –IXP–, estuvieron presentes con muy buen resultado de ventas, alcanzando un precio de 15 euros el kilo.

La degustación fue uno de los momentos más esperados Daniel Alexandre

Desde primeras horas de la mañana fue un constante goteo de asistentes, que dejaron “los deberes” hechos antes de regresar a casa al mediodía, ya que la feria fue solo en horario matutino. Bolsas llenas de productos de proximidad, que consolidan una feria más de las que se celebran en esta localidad y que este año alcanzó su décima edición.

La música de la Banda de Gaitas del Padroado de Cultura de Narón amenizó la mañana acompañada de baile tradicional y, pasadas las 12.00 horas tuvo lugar la degustación del producto cocinado –por parte de la asociación de Vecinos de Labacengos– y el divertido concurso de ‘debagado de fabas’, en el que participaron pequeños y mayores. Los sorteos fueron otro aliciente más, ya que permitió llevarse a casa producto gastronómico de máxima calidad.