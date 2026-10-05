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Moeche

Moeche licita el suministro de una trituradora, un cortacésped y un remolque

La inversión, con cargo al POS+ de la Diputación, ronda los 28.000 euros

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:03
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 20 de este mes
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 20 de este mes
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El Ayuntamiento de Moeche ha sacado a licitación, en los últimos días, el suministro de una trituradora forestal –que deberá ser compatible para acoplarse a los tractores municipales–, un cortacésped –de giro cero, entre otras características– y un remolque –270x160 centímetros–. El importe asciende a 27.800 euros, una cantidad que desde el Consistorio que dirige Beatriz Bascoy explican que se financiará con cargo a los fondos procedentes de la Diputación de A Coruña (POS+ 2026).

La maquinaria tendrá que cumplir con los requisitos que se especifican en la memoria técnica. Esta está disponible para su consulta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en donde las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo martes 20 de octubre.

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