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Diario de Ferrol

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Moeche

Dobre sesión de mercado en Moeche, o vindeiro domingo, coa X edición da Feira das Fabas

A cita de exaltación deste legume cadra nesta ocasión coa mensual, polo que os postos se trasladan ao Cedes

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/10/2026 04:20
Moeche Feira da Faba
Un dos postos da pasada edición da feira
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Conseguir o mellor produto e degustar unha das fabadas máis saborosas, da man da entidade veciñal de Labacengos. Son dúas das cousas que se poderán facer o vindeiro domingo, 11 de outubro, no municipio de Moeche, que acollerá a décima edición da Feira das Fabas.

Nesta ocasión, tal e como apuntan desde o Concello que dirixe Beatriz Bascoy, a cita cadrará no calendario coa que se celebra cada mes, polo que os postos dedicados en exclusiva ao saboroso legume poderán atoparse na nave que foi recentemente rehabilitada para albergar o Centro de Desenvolvemento Económico e Social (Cedes).

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“Hoxe a cousa é ben diferente, mais este legume pode ofrecer unha boa oportunidade para diversificar a economía do noso agro e levar as nosas mesas produto de calidade e de proximidade”, expoñen dende o executivo local, animando aos veciños e veciñas a achegarse á feira.

O programa, que está xa practicamente pechado, extenderase entre as dez da mañá –momento no que se abrirán os postos de venda e exposición– e as tres da tarde, hora prevista para a clausura da feira.

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Polo medio, haberá oportunidade para desfrutar da música da Banda de Gaitas Alxibeira, do Padroado da Cultura de Narón, unha actuación posible grazas ao apoio da Rede Cultural da Deputación.

A degustación da fabada, a prezos populares, comezará ás 12.30 horas e, quince minutos despois, vivirase un dos clásicos desta cita modestina: o concurso de debagado de fabas –con categorías para persoas adultas e rapazada–.

É preciso sinalar que, por cada compra de fabas efectuada durante a xornada, entregaráselle á clientela un boleto para participar no sorteo de produtos da feira, que terá lugar ás 13.45 horas

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