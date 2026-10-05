Dobre sesión de mercado en Moeche, o vindeiro domingo, coa X edición da Feira das Fabas
A cita de exaltación deste legume cadra nesta ocasión coa mensual, polo que os postos se trasladan ao Cedes
Conseguir o mellor produto e degustar unha das fabadas máis saborosas, da man da entidade veciñal de Labacengos. Son dúas das cousas que se poderán facer o vindeiro domingo, 11 de outubro, no municipio de Moeche, que acollerá a décima edición da Feira das Fabas.
Nesta ocasión, tal e como apuntan desde o Concello que dirixe Beatriz Bascoy, a cita cadrará no calendario coa que se celebra cada mes, polo que os postos dedicados en exclusiva ao saboroso legume poderán atoparse na nave que foi recentemente rehabilitada para albergar o Centro de Desenvolvemento Económico e Social (Cedes).
“Hoxe a cousa é ben diferente, mais este legume pode ofrecer unha boa oportunidade para diversificar a economía do noso agro e levar as nosas mesas produto de calidade e de proximidade”, expoñen dende o executivo local, animando aos veciños e veciñas a achegarse á feira.
O programa, que está xa practicamente pechado, extenderase entre as dez da mañá –momento no que se abrirán os postos de venda e exposición– e as tres da tarde, hora prevista para a clausura da feira.
Polo medio, haberá oportunidade para desfrutar da música da Banda de Gaitas Alxibeira, do Padroado da Cultura de Narón, unha actuación posible grazas ao apoio da Rede Cultural da Deputación.
A degustación da fabada, a prezos populares, comezará ás 12.30 horas e, quince minutos despois, vivirase un dos clásicos desta cita modestina: o concurso de debagado de fabas –con categorías para persoas adultas e rapazada–.
É preciso sinalar que, por cada compra de fabas efectuada durante a xornada, entregaráselle á clientela un boleto para participar no sorteo de produtos da feira, que terá lugar ás 13.45 horas