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Moeche

El modelo de autogestión de A Fusquenlla atrae el interés de universitarios mexicanos

Una delegación de Chapingo ha elegido como caso de estudio el centro de transformación agroalimentaria

Redacción Ferrol
03/10/2026 19:25
Visita alumnado mexico A Fusquenlla (1)
Alumnado mexicano en A Fusquenlla
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Las instalaciones del centro A Fusquenlla, en Moeche, recibieron esta semana a un grupo formado por un profesor y nueve alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chapingo (México). La visita forma parte de sus prácticas de campo –en su sexto curso– y busca analizar, en primera persona, modelos de éxito vinculados al desarrollo del sector primario y la transformación agroalimentaria en Galicia. Durante su recorrido, los futuros graduados en Ingeniería de Gestión de Redes Agroalimentarias inspeccionaron la maquinaria disponible y conocieron los procesos que se llevan a cabo en el centro.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los visitantes fue la titularidad pública de las instalaciones y su modelo de autogestión. A este respecto, los estudiantes valoraron que cualquier persona o pequeño agricultor, tras recibir la formación pertinente, pueda alquilar las instalaciones a un precio asequible para procesar sus alimentos, democratizando de esta manera unos recursos que, de otra forma, serían inasumibles económicamente.

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Centros de transformación como el de A Fusquenlla: modelo de investigación para Harvard

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La parada en A Fusquenlla sirvió como un puente de conocimiento entre las realidades agrarias de ambos lados del Atlántico y concluyó con un intercambio de presentes. El alumnado fue obsequiado con un lote de productos elaborados en la propia planta, mientras que la delegación mexicana hizo entrega de un reconocimiento oficial al centro de transformación, agradeciendo su hospitalidad y su disposición para compartir su modelo de trabajo.

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Foto de familia en el exterior de las instalaciones
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