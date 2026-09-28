El Concello de Moeche abre este martes el plazo para inscribirse en las escuelas culturales municipales

Casa consistorial de Moeche AEIG

El Consistorio modestino abrirá este martes el plazo para todos aquellos niños y niñas interesados en apuntarse a las escuelas culturales municipales. En concreto, los pequeños de entre seis y 12 años de edad podrán anotarse en la actividad de teatro por un total de diez euros al mes. Además, los adultos también tendrán su propia modalidad –de puertas abiertas durante todo el mes de octubre y con una mensualidad de 12 euros– y ambas estarán dirigidas por Pepablo Patiño en el centro cultural Francisco Piñeiro y el CEIP San Ramón.

Por otro lado, los mayores de 60 tendrán la opción de participar en un obradoiro gratuito de memoria, que será impartido por la trabajadora municipal Pilar Pazo.

En cuanto a las inscripciones, todas se podrán hacer presencialmente en el Concello –de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00– o a través de la sede electrónica municipal. Según el propio Ayuntamiento, las escuelas municipales reanudarán su actividad la semana que viene y volverán a cerrar el 4 de junio.

Respecto a las deportivas, el gobierno local señala que los interesados podrán apuntarse a partir del próximo jueves día 1 de octubre, a las 9.00. Concretamente, habrá gimnasia de mantenimiento, spinning, entrenamiento funcional y pilates para adultos, mientras que la oferta infantil incluirá disciplinas como el atletismo, el patinaje y el ajedrez.

Para consultar más información sobre los diferentes precios y horarios establecidos para todas las actividades, pueden visitar la página web oficial del Consistorio.