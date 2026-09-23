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Moeche

Moeche destinará casi 195.000 euros del POS+ a la compra de dos vehículos y a gasto corriente

Así lo decidió la corporación en una sesión plenaria extraordinaria

Redacción Ferrol
23/09/2026 15:15
Casa consistorial de Moeche
Casa consistorial de Moeche
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El Concello de Moeche anunció esta semana que destinará 194.279,40 euros procedentes de la segunda fase del POS+ Complementario de la Diputación de A Coruña a la adquisición de dos vehículos para el departamento de Servizos e Obras (65.000 euros) y a sufragar el gasto corriente (la cantidad restante, 129.279, 40 euros). 

Así las cosas, el Ayuntamiento comprará un vehículo con caja de carga basculante y una furgoneta, que servirán de apoyo en las labores de desbroce y limpieza, así como en las de traslado de material. 

Mientras, el resto de la aportación se destinará a cubrir costes fijos, tales como combustible, luz pública y de edificios municipales, mantenimiento de maquinaria y vehículos, tareas en los accesos a núcleos, saneamiento y abastecimiento, enumera el Ayuntamiento modestino. 

El ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy explica que la inversión total del POS+ Complementario asciende a 275.847,99 euros y que incluye también actuaciones “que permitirán levar a rede de auga ata o lugar da Corveira e a nova iluminación, para aforro enerxético e no campo de fútbol municipal”, indica el Consistorio. 

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