Moeche presume de caballos y tradición desde su castillo

Un momento de la presentación, este mediodía, en el castillo modestino Cedida

El castillo de Moeche acoge desde este mediodía (y lo hará durante todo un mes) la exposición dedicada a la figura del caballo y la tradición de la andadura gallega que impulsa la Asociación Ecuestre '23 de abril' con el apoyo del Concello y la Diputación.

Tal y como explican desde la entidad modestina, la andadura es "un aire de marcha tradicional que constitúe un dos acenos de identidade máis senlleiros do patrimonio ecuestre de Galicia".

Así las cosas, la muestra rinde homenaje al papel histórico y cultural del mundo ecuestre y lo hace por medio de un amplio recopilatorio de fotografías, exhibición de guarnicionería (el arte de elaborar y reparar artículos de cuero y accesorios destinados a montar) y monturas antiguas, "entre elas a pequena colección de monturas dos Cabaleiros de Lourenzá", expone la presidenta de la asociación, Noelia Castro.

Quienes se acerquen hasta la sala de exposiciones del castillo de Moeche podrán disfrutar, también, de las manualidades realizadas en la Casa do Maior, así como los dibujos de los pequeños de las Casas Nido de la localidad, Cerdido y As Somozas.

"Con todo isto botamos unha ollada ao impacto económico, social e cultural do animal na historia de Moeche e de Galicia", explican desde la entidad ecuestre, invitando a vecinos y vecinas a conocer su exposición.