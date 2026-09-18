Moeche albergó el primer encuentro de trabajo conjunto entre comunidades energéticas

Moeche acogió la reunión Cedida

Moeche acogió en los últimos días un encuentro para impulsar el trabajo conjunto de seis comunidades energéticas (tres de ellas ya en marcha).

El foro buscaba dar impulso a estas organizaciones formadas por ciudadanía, pymes y administraciones locales, que buscan producir y compartir su propia energía renovable.

Todas ellas cuentan con el apoyo de cuatro Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), entre los que se encuentra Seitura 22, dentro del proyecto de cooperación ‘Redenerxía’. La cita dispuso, además, del soporte del consistorio modestino y el Observatorio Eólico de Galicia.

Finales de 2027

Durante la sesión se debatieron aspectos como los principales obstáculos que estas comunidades energéticas se encuentran en el camino, como las trabas burocráticas o los elevados costes de los seguros, que restan rentabilidad a los proyectos.

También se abordaron las oportunidades de las compras compartidas de electricidad, placas o baterías, adoptando los presentes la decisión de avanzar, de manera conjunta, en la negociación de las pólizas necesarias para lograr mejorar las ofertas.

Cabe recordar que ‘Redenerxía’ busca activar nuevas iniciativas y proyectos de energía comunitaria, acompañando hasta finales de 2027 a las comunidades existentes para que logren desbloquear sus proyectos. Se ofrece, a través de esta iniciativa, apoyo técnico, jurídico y administrativo gratuitos en el territorio de los cuatro GDR.