Los irmandiños se preparan para prender “lume” a tres días de fiesta en Moeche

Sesión vermú a los pies del castillo de Moeche C. R. C.

Desde el campo de Melle al castillo de Moeche partirán los aguerridos irmandiños la noche del sábado para, con sus ‘fachos’, rememorar la toma de la fortaleza de los Andrade por el pueblo. Una recreación que supone un receso en un festival esencialmente musical, que desde los años ochenta ha ido fortaleciéndose con infraestructura, actividades y grupos musicales de alto nivel.

Si el día grande es el sábado, la noche del viernes se calientan motores con lo más popular, la foliada, que cada año cuenta con más participación y a la que se suman gaiteros, acordeonistas y percusionistas de la zona. Os D’Abaixo, Xosé Lois Romero e Aliboria, Fillas de Cassandra y Zënzar serán los encargados de la fiesta musical nocturna del sábado, contando con el pregón, llegada la medianoche, de Alba Mancebo y, por supuesto, el asalto al castillo.

Entre las novedades de esta edición figura un obradoiro de baile a cargo de Nel Villanueva, pero habrá además, durante toda la tarde sesión vermú, asalto infantil al castillo –16.00 horas– y juegos tradicionales. La jornada del domingo, es más tranquila y familiar, pero no exenta de actividad. Habrá sesión vermú y comida campestre, a partir de las 15.00 horas, para, por la tarde, acoger de nuevo música de la mano de grupos como No Combaro y Leirana, desde las cuatro y media hasta casi el anochecer.

La exposición en el castillo, que puede visitarse en la mañana del sábado, o la celebración del Trail dos Irmandiños Castelo de Moeche, de la mano del Club 21Leguas completan la actividad de un evento que nació como iniciativa de un grupo de vecinos para reivindicar la música y la historia de Galicia y que es ya un referente, con 47 ediciones a sus espaldas.